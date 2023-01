Calciomercato, colpo da 36 milioni: il campione vicino alla Serie A

Le big di Serie A si muovono sul mercato: il mirino è posizionato su un campione dal valore di quasi €40 milioni.

Un top player potrebbe cambiare squadra a breve e i top club italiani lo osservano con attenzione. La cifra richiesta, però, è molto elevata e potrebbe lievitare.

Il calciomercato è già iniziato, ma, almeno per ora, non sono stati effettuati colpi ad effetto in Serie A. Senza dubbio, la trattativa più sorprendente è stata quella che ha portato Ochoa a difendere i pali della Salernitana: il messicano si è messo subito in mostra con grandi parate contro Milan e Torino, anche se la sua squadra ha raccolto un solo punto.

Delle big, invece, si è mosso solo il Napoli, che ha chiuso lo scambio di prestiti Zanoli-Bereszynski con la Sampdoria. Il terzino polacco sarà un innesto di spessore: Luciano Spalletti avrà a disposizione un vice-Di Lorenzo di grande esperienza e che ha già messo in mostra doti importanti in Italia.

Tuttavia, le grandi squadre italiane starebbero monitorando con grande interesse un possibile colpaccio: si parte da una base di quasi €40 milioni.

Serie A, occasione per le big: il top player verso l’addio

Le big di Serie A, come da ammissione degli stessi rispettivi dirigenti, non dovrebbero avere in programma grandi operazioni di mercato. Le rose, salvo sorprese, rimarranno così. L’unico fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola è una possibile occasione da cogliere a costi favorevoli. Potrebbe essere questo il caso del Napoli, che è già al lavoro per chiudere il colpo Ounahi: il marocchino verrebbe acquistato ora, ma arriverebbe in estate.

Altri club, invece, starebbero già seguendo con interesse alcuni giocatori per la prossima estate. In particolare, alcune squadre si stanno preparando a dei cambiamenti importanti dettati da addii ormai certi. La Juve, per esempio, starebbe già cercando degli esterni in vista delle partenze di Cuadrado ed Alex Sandro.

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i bianconeri sarebbero in prima fila per un top player de La Liga che potrebbe lasciare il proprio club: si tratta di Rodrigo De Paul, fresco vincitore del Mondiale con l’Argentina.

Il centrocampista potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, ma si tratterebbe di uno scenario realizzabile in estate. Su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Milan, mentre l’Inter, club molto vicino a lui in passato, non sarebbe interessata.

Da scartare, almeno per ora, l’ipotesi Napoli: gli azzurri stanno puntando con decisione su Ounahi e vorrebbero rinnovare il contratto di Zielinski.

Le richieste dell’Atletico Madrid

De Paul si è trasferito all’Atletico nell’estate del 2021 dopo cinque stagioni passate con la maglia dell’Udinese. Con i rojiblanos ha avuto un rendimento altalenante anche a causa dei frequenti cambi di ruolo: Simeone lo ha schierato sia da esterno offensivo che da interno di centrocampo. La sua avventura in Spagna potrebbe giungere al capolinea dopo due stagioni.

Secondo le voci, i Colchoneros vorrebbero incassare almeno €36 milioni per lasciar partire l’argentino. La cifra, però, potrebbe alzarsi nel caso in cui si aprisse un’asta internazionale: oltre a Milan e Juve, infatti, ci sarebbero anche altre squadre interessate a lui.