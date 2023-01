Disavventura per l’ex azzurro: lo sfogo diventa virale

Brutta disavventura per l’ex azzurro che si è poi sfogato via social: le sue parole sono subito diventate virali.

Il 2023 è cominciato solo da pochi giorni, ma il nuovo anno per alcuni personaggi del mondo dello sport non è iniziato nel migliore dei modi. Chiedere per conferma ad un ex giocatore del Napoli che ha avuto una brutta disavventura.

In Italia, purtroppo, la sicurezza di giocatori ed addetti ai lavori è messa spesso in pericolo dai malviventi e sono aumentate negli ultimi anni le rapine ai loro danni. Ad inizio ottobre, ad esempio, fu messo nel mirino Di Maria, con la villa del giocatore della Juventus che fu presa da mira, anche se il colpo fu alla fine sventato. In questo inizio di 2023, invece, la rapina c’è stata eccome ai danni dell’ex calciatore azzurro.

Rapina a casa Floro Flores: bottino da oltre 80mila euro

Brutta disavventura per Antonio Floro Flores con l’ex giocatore di Udinese e Napoli che ha visto la sua abitazione a Tricesimo, in provincia di Udine, finire nel mirino dei ladri. I malviventi sono penetrati nell’abitazione dell’ex giocatore azzurro forzando una finestra ed hanno portato via, come da denuncia, un bottino da oltre 80mila euro tra soldi contanti, borse griffate, abiti e gioielli, mettendo tutto a soqquadro. Un vero e proprio danno per Flore Flores che non può non essere amareggiato per quanto accaduto.

Adesso, sono iniziate le indagini da parte dei carabinieri che stanno visionando sia la videosorveglianza private dell’abitazione, sia quella pubblica per poter risalire ai malviventi e cercare di ridare a Floro Flores il maltolto. A mostrare le immagini dell’abitazione devastata dai ladri è stato lo stesso Floro Flores, con l’ex calciatore che ha pubblicato le immagini via social dove si vede la casa messa a soqquadro, con i malviventi che hanno fatto piazza pulita. Il giocatore ne ha approfittato anche per sfogarsi e le sue parole sono diventate virali.

Floro Flores si sfoga con ironia: la sua risposta diventa virale

Nonostante sia molto amareggiato e scosso per questa brutta disavventura, Flore Flores si è sfogato via social usando l’ironia e la sua risposta ai malviventi è subito diventata virale. L’ex calciatore ha infatti voluto mandare un augurio particolare ai ladri che hanno devastato la sua casa: “Buon anno anche a voi cari ladri, spero che tutto quello che ci avete rubato ne fate buon uso” ha scritto nella sua storia via Instagram.

L’augurio che si può fare a Floro Flores, invece, è quello di poter rientrare in possesso dei suoi averi e che certe cose non si ripetano più. Attualmente, l’ex giocatore del Napoli lavora come allenatore e sta facendo gavetta in Serie D, ma l’ultima esperienza non è andata benissimo visto che è stato esonerato dall’Unione Sportiva Angri in ottobre a causa dei pessimi risultati riportati.