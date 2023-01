Ibrahimovic, “senza limiti”: l’immagine dei muscoli delle gambe è impressionante!

Ibrahimovic non si smentisce mai e già pianifica il prossimo obiettivo: tornare in campo. I tifosi del Milan non vedono l’ora di vedere il loro idolo assieme ai suoi compagni.

Il Milan ha gettato al vento la ghiotta opportunità di rimanere secondo alle spalle del Napoli capolista. La rete di Abraham ha cambiato drasticamente l’umore di Stefano Pioli che, a pochi minuti dal fischio finale, mai avrebbe immaginato una rete in extremis come quella messa a segno dall’inglese.

I rossoneri tuttavia non vogliono buttare via tutto quello che si è visto di buono durante la gara contro la Roma e pensano già alla prossima partita contro il Lecce in trasferta.

Milan, i tifosi attendono Ibra

A prescindere dalla partita di ieri, i sentori di un Milan fin troppo sprecone già si erano visti nell partita di mercoledì contro la Salernitana. Certo, Ochoa si è rivelato un autentico paratutto, ma è anche vero che il Milan ha sprecato numerose opportunità davanti al portiere messicano. Contro la Roma poi si è visto il volto peggiore dei rossoneri, crollati letteralmente nel finale dopo i cambi di Pioli, giudicati a mente fredda come controproducenti da gran parte dei tifosi.

Il Milan sta ancora lì, ma ora sono ben sette i punti che lo separano dal Napoli di Spalletti. Nella prossima partita, nella quale cercherà di sfruttare il risultato di Napoli-Juventus, se la vedrà con il Lecce di Baroni, una squadra che ha dimostrato di saper far male alle big del nostro campionato.

I tifosi in realtà non sono solo in ansia per le prossime partite stagionali, ma anche per il ritorno del loro talismamo, del loro grande trascinatore: Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Ibrahimovic scalda i motori

Zlatan non ha mai lasciato la squadra allenandosi da solo, bensì ha cercato di stare in tutti i modi assieme ai compagni per sostenerli nelle loro battaglie. È questo insomma il suo ruolo da quando è tornato a vestire i colori del Diavolo. Da bravo motivatore qual è ha dimostrato di essere decisivo, soprattutto la scorsa stagione quando ha trionfato aiutando l Milan a portare a casa il diciannovesimo Scudetto.

Ma ora i tempi sono maturi per rivederlo in campo. I tifosi del resto quello vogliono. Ibra si è allenato qualche volta assieme ai compagni durante il ritiro di Dubai di fine dicembre, ma ha preferito stare soprattutto per conto proprio lavorando ore e ore in palestra, in modo da ritrovare quella forma perduta dopo l’infortunio. In una serie di foto in particolare Zlatan ha mostrato ai propri fans di essere pronto fisicamente, mettendo in mostra le i propri muscoli d’acciaio!

Ma quando ritornerà effettivamente in campo? Al momento sappiamo poco. In una intervista rilasciata a Sky Sport durante il ritiro di Dubai aveva fatto capire avere come obiettivo il ritorno in campo per il mese di gennaio. Staremo a vedere.