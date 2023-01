Napoli, c’è l’accordo: altro colpo della società

Altro colpo della società per il Napoli, arriva l’accordo con il calciatore, si attende solo l’ufficialità: grande notizia per gli azzurri.

Per il club campano continauno le buone notizie e a queste si aggiunge l’accordo con il calciatore, altro gran colpo per la società azzura: ecco di chi si tratta.

La ripartenza della Serie A, oltre che a regalare temi di discussione su tutte e 20 le partecipanti, ha dato conferma di alcuni rapporti di forza, tra questi anche quello del Napoli su tutte le contendenti. La brutta prova di San Siro contro l’Inter, coincisa con la prima sconfitta in campionato, non ha minimamente scalfito la testa dei calciatori di Luciano Spalletti, la quale già nella sifda in trasferta contro la Sampdoria hanno immediatamente ripreso la propria corsa scudetto.

Il 2-0 inflitto ai blucerchiati nell’insidiosa trasferta di Marassi permette agli azzurri di approcciarsi nel migliore dei modi alla supersfida contro la Juventus che aprirà la 18a giornata, per il Napoli infatti il titolo di campione d’inverno è già matematico e nel duello contro i bianconeri tutte le pressioni saranno proprio sugli uomini di Allegri, obbligati a vincere per non perdere ulteriore terreno sugli avversari.

Il clima di grande festa ed ottimismo che si respira dalle parti di Castel Volturno è quasi un unicum in questi anni, e la possibilità di affrontare un avversario storico come la Juve in questa condizione aumenta la fiducia di tutti i giocatori ed i tifosi. Anche al di fuori del campo le buone notizie per il Napoli continuano ad aumentare: dopo l’ufficialità del primo acquisto ecco l’accordo con un altro giocatore.

Napoli, prosegue il mercato: tra arrivi e rinnovi

La grande condizione fisica del Napoli ed i risultati entusiasmanti che stanno conseguentemente arrivando non hanno fin qui distratto la società azzurra, sempre pronta ad individuare possibili movimenti per migliorare la rosa ed accontentare Luciano Spalletti. De Laurentiis e Giuntoli in estate sono stati bravissimi a cercare profili funzionali a cifre contenute per rendere competitiva la squadra ed anche a gennaio vogliono riconfermarsi.

L’acquisto di Bereszynski offre al tecnico toscano una soluzione in alternativa al sempre presente Di Lorenzo, ampliando così il ventaglio di scelte nelle mani del mister e dando maggiore possibilità di respiro ad un altro titolarissimo, cosa fondamentale in vista del ritorno della Champions. In casa Napoli la testa è però rivolta anche ai rinnovi per blindare i pezzi fondamentali del puzzle e tra questi c’è anche l’ex Empoli.

Diventato capitano dopo l’addio di Koulibaly in direzione Chelsea, Di Lorenzo ha assunto ancor più peso ed importanza nello spogliatoio azzurro, trasformandosi oltre che in punto chiave dello scacchiere tattico, anche in vero e proprio leader di squadra. Per lui le trattative di rinnovo sarà presumibilmente in discesa e potrebbe iniziare a breve, una volta ufficializzato il prossimo rinnovo: c’è l’accordo per il prolungamento con un altro top della rosa.

C’è l’accordo con il difensore: pronto il rinnovo per lui

L’obiettivo del Napoli per questo gennaio, una volta trovato il vice Di Lorenzo tanto cercato, è quello di confermare la rosa attuale ed intervenire con aggiunte solo in caso si aprano occasioni concrete anche in ottica futura. Per fare ciò uno dei tasselli chiave è riuscire a prolungare i contratti di alcuni dei dei giocatori più importanti come il già citato terzino. Ad essere ormai prossimo al prolungamento è però un altro difensore: Amir Rrahmani.

Il kosovaro ex Verona sta vivendo una stagione superlativa ed in coppia con il coreano Kim sta dando grandissima solidtà alla difesa del Napoli. Il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno del 2024 e per gli azzurri è quindi fondamentale riuscire a rinnovare per evitare di arrivare all’estate con un solo anno al termine, così che nessuna eventuale avversaria possa cercare di strapparlo a prezzo di saldo. Stando a quanto riportato da Sky Sport il Napoli e Rrahmani hanno trovato un accordo che porterebbe ad un prolungamento sino al 2027 con opzione per il 2028. I campani si preparano dunque a riconfermare uno dei grandi protagonisti di questa splendida annata andando così a prevenire ipotetiche voci che potrebbero distrarre l’ambiente.