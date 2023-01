Cassano senza freni: stavolta nel mirino c’è la Juventus, non si trattiene

Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, Antonio Cassano ha attaccato duramente la squadra di Allegri.

Dopo l’ennesima vittoria di sabato scorso contro l’Udinese, la Juventus è si sta preparando per la gara di venerdì contro il Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, di fatto, arrivano al match dello Stadio Diego Armando con un percorso netto.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha vinto le ultime otto gare di campionato, dove non ha subito neanche un gol. Grazie a questi successi, visto che adesso sono al secondo posto a sette punti dal Napoli capolista, gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a recuperare tantissime posizioni in classifica.

La gara di venerdì, quindi, potrebbe rappresentare una grossissima occasione per la Juventus di mettersi a soli quattro punti dal team campano. Proprio per la gara contro il Napoli, Allegri potrebbe tornare a schierare dal primo minuto Federico Chiesa, autore dell’assist per il gol vincente di Danilo contro l’Udinese.

Juventus, l’attacco durissimo da parte di Antonio Cassano: “Tutto questo mi schifo”

Nonostante tutte queste vittorie, Antonio Cassano, nel corso della ‘BoboTv in onda su Twitch’, ha attaccato duramente sia la squadra della Juventus che il suo allenatore: “Allegri afferma che bisogna fare un passo alla volta per raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto, ma questa è una bugia che mi schifo ascoltare. Lui stesso disse che dovevano tentare di vincere lo Scudetto e le realtà che la Juventus e l’Inter sono le squadre più forti del campionato. Ci sta che non si è d’accordo, ma se mi prendi per il c..o allora ti dico che tutto questo mi fa schifo”.

Antonio Cassano ha poi continuato il suo intervento sul team bianconero: “I tifosi juventini non sono affatto stupidi, ma ora va avanti perché vince le gare. Me ne sbatto della fame e dell’aggressività….se sono una piccola mi sta pure bene, però non è accettabile che al 44’ in casa hai solo il 31% del possesso palla contro l’Udinese”.

Antonio Cassano: “La Juventus ha meritato di vincere solo contro la Lazio”

L’ex giocatore del Milan e della Nazionale ha poi concluso: “Ovviamente, tutti i giornalisti e gli ex e gli amici dicono che la Juventus è tornata, ma è tornata a fare cosa? Schifo? Riuscirà pure a vincere tutto, ma tranne la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri ha fatto schifo. Con la Cremonese, che ha tutti calciatori che possono giocare in Serie B, meritava di perdere. All’ultima conclusione il portiere fa una ca…a e vince”.