Insigne non bada a spese: il regalo è (super) costoso ma fa brillare gli occhi

Lorenzo Insigne, dopo il suo passaggio della scorsa estate al Toronto, si è fatto davverso un bellissimo regalo.

Dopo i tantissimi addii che si sono susseguiti l’estate scorsa, nessuno si aspettava che il Napoli dominasse per tutta la prima parte di stagione sia in Italia che in Champions League. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono stati bravissimi sia a prendere sul mercato calciatori forti come Kim Min-Jae che Kvaratskhelia che ad abbassare il monte ingaggi.

Tra le partenze che hanno più discutere bisogna sicuramente inserire quella di Lorenzo Insigne. L’ex capitano partenopeo, dopo qualche polemica e varie indiscrezioni di mercato, ha scelto di cambiare vita, andando a giocare nella MLS con la maglia del Toronto.

Lo stesso calciatore, in un’intervista di qualche giorno fa rilasciata al ‘Preferred Magazine’, ha spiegato i motivi della sua scelta di vita: “Perché ho accettato l’offerta del Toronto? Mi hanno convinto l’entusiasmo e la convinzione del presidente Manning. Sono qui per vincere, i tifosi se lo meritano. Quest’anno sono arrivato a stagione in corso, ormai è andata così”. Lorenzo Insigne, di fatto, si sta trovando benissimo in Canada, visto che si è fatto un bel regalino.

Lorenzo Insigne si è regalato una super macchina

Il calciatore, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, si è regalato una bellissima auto, ovvero la Mercedes Classe G. L’ex capitano del Napoli, visto anche il suo stipidendio da ben 14 milioni di euro l’anno, ha acquisito questa macchina dal costo di circa 150mila euro in una delle più importanti concessionarie dell’Ontario.

Non è la prima volta che il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini si regala una super macchina. Lorenzo Insigne, infatti, anche ai tempi del Napoli ha comprato delle vetture davvero bellissime: dalla Range Rover bianca (personalizzata con il numero 24), passando per la Lamborghini Huracan Evo alla Ferrari 458 Italia.

Lorenzo Insigne: “A Toronto posso godermi la città, mentre a Napoli non lo potevo fare”

L’ex azzurro, di fatto, è sempre più convinto della sua scelta di trasferirsi in Canada, visto che lì può andare finalmente a prendere i suoi figli a scuola. Ad ammetterlo, sempre nell’intervista rilasciata al ‘Preferred Magazine’, è stato lo stesso Insigne: “Qui posso godermi la città, mentre a Napoli non lo potevo fare. Toronto è una città multiculturale, perfetta per i miei figli”.