Milan, gran bel colpo: “Manca solo l’annuncio”

Ormai ci siamo: il Milan è pronto a ufficializzare uno dei colpi più importanti di questo calciomercato di gennaio, Pioli sorride.

Nonostante il pareggio contro la Roma che ha allontanato la vetta della classifica, i rossoneri possono sorridere per il raggiungimento di un accordo fondamentale.

Il Milan vuole ripartire per dimenticare in fretta la grandissima delusione incassata nell’ultima partita di campionato contro la Roma. La squadra di Stefano Pioli infatti, in vantaggio di due gol e in totale controllo del match, si è fatta rimontare nei minuti finali dai giallorossi perdendo così due punti fondamentali per la classifica. Nel frattempo però la dirigenza è ormai a un passo dal chiudere un gran bel colpo, uno dei più importanti di questo mercato di gennaio: ecco di chi si tratta.

Maldini e Massara hanno fatto di tutto per convincerlo: i tifosi rossoneri possono esultare

Durante l’ultima sessione estiva il Milan è intervenuto massicciamente sul mercato andando ad ampliare una rosa che nella scorsa stagione era sembrata un po’ corta. Sono arrivati giocatori nuovi come De Ketelaere, Thiaw, Vranckx, Origi e Dest (quest’ultimo non a titolo definitivo), inoltre sono rientrati dai prestiti anche Pobega e Adli. Per questo motivo, nonostante i tanti infortuni, i rossoneri non hanno nessuna intenzione di fare chissà quali colpi in entrata. Maldini e Massara hanno altri piani per questo mese: ecco quali.

L’obiettivo primario del Milan è quello di blindare i propri migliori giocatori, per evitare di perderli a parametro zero come già successo per altri. I nomi più caldi sono quelli di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Olivier Giroud. I primi sono in scadenza di contratto nel 2024 e hanno un valore di mercato molto importante, per il francese invece l’accordo terminerebbe al termine di questa stagione ma da entrambi le parti c’è ancora la volontà di continuare insieme. Nelle ultime ore si sono fatti decisivi passi in avanti per una di queste trattative tanto che ormai, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio ufficiale.

Accordo totale su stipendio e clausola: qui i dettagli

I discorsi tra le parti andavano avanti da parecchio tempo e finalmente è stato trovato un accordo soddisfacente per entrambe. I più felici saranno senza dubbio i tifosi rossoneri, che potranno esultare sapendo di poter contare ancora a lungo per uno dei giocatori più importanti della rosa: Ismael Bennacer.

Nelle prossime ore è attesa infatti la firma del centrocampista algerino per il rinnovo fino al 2027. Lo stipendio sarà di circa 4 milioni a stagione, con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro a partire però solamente dal 2024. Questo significa che Bennacer almeno fino al termine della prossima stagione vestirà la maglia del Milan, mentre poi sarà lui stesso libero di decidere se rimanere oppure di cambiare aria. In questo secondo caso il club rossonero riceverebbe indietro comunque una cifra importante.