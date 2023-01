Solo un vero tifoso saprà dire subito chi è questo ragazzino

Solo i veri tifosi sapranno dire chi è questo giovanissimo ragazzo in foto: si tratta di un vero e proprio campione.

Uno dei beniamini più amati dai tifosi campani, una vera e propria star che ha lasciato un segno indelebile con la maglia azzurra indosso: chi è il giovane ragazzino della foto?

I tratti del video riconoscibilissimi, il capello lungo, e quello sguardo che per anni ha illuminato l’allora stadio San Paolo. Per i veri tifosi dei campani è davvero impossibile non riconoscere questo calciatore in una sua foto da giovanissimo, ma anche per gli appassionati di calcio e della Serie A in particolare non è di certo un volto sconosciuto, fu infatti uno dei primi grandi campioni della crescita del Napoli, uno di quelli che ha segnato un cambio passo nella storia azzurra.

La foto è stata pubblicata sul suo profilo Instagram con la descrizione “C’era una volta…” a ricordare i bei tempi che furono. Oggi per lui la vita è ben lontana dai riflettori, il giocatore ha infatti scelto di godersi i primi anni dopo l’avventura sul campo, viaggiando con la sua compagna e ritornando solo di recente nelle case di tanti italiani come parte della squadra di commento di Amazon Prime Video per le gare di Champions League. Avete capito di chi si tratta? Meglio provare con qualche altro indizio.

Nazionale e Napoli, una stella brillante ed amata

Come già detto il giovane ragazzo in foto è stato, nemmeno troppo tempo fa, un grande campione del Napoli, uno di quelli che per anni ha vestito la maglia azzurra e che ha lasciato la Campania solo per un ricco progetto estero. Un totem per i tifosi i quali a lui e ad altri due suoi compagni di reparto hanno legato sogni e speranze. I tre formarono un trio eccezionale all’interno di una squadra storica di cui tutti i supporter azzurri si ricorderanno per sempre.

Questa una delle foto più iconiche di uno degli 11 in cui il ragazzo della foto ha partecipato. Vedendo l’immagine potrebbe finalmente essere più chiaro chi sia il giovane della foto di copertina, soprattutto perchè le somiglianze sono sempre più chiare ed evidenti. La risposta corretta è però solo una: Ezequiel, detto il Pocho, Lavezzi.

El Pocho Lavezzi, eroe di una generazione di tifosi

L’argentino è stato assieme ad Hamsik e Cavani uno degli uomini simbolo di un Napoli storico, uno dei primi di un ciclo che ha portato oggi gli azzurri ad essere la squadra prima in classifica con distacco della Serie A. Il suo lungo viaggio con la maglia dei campani è terminato solo in favore del PSG, altra società che all’epoca si preparava ad una scalata europea importante, ma ancora oggi resta un eroe non dimenticato.

Lavezzi ha calcato il terreno del San Paolo per 5 anni conditi da 188 presenze e 48 gol oltre che a una Coppa Italia nella stagione 2011/2012 battendo in finale i rivali storici della Juventus. Aldilà delle statistiche però il vero pregio del Pocho fu l’affetto che riuscì ad attirare da parte dei tifosi, simile a quello avuto da tantissimi argentini, e sempre contraccambiato dall’attaccante che nella sua collaborazione con Amazon ha avuto modo proprio di parlare della squadra di Spalletti. Un giovane Lavezzi dunque quello in foto, quando ancora non era l’idolo di un popolo, ma si preparava a diventarlo.