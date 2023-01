Luciano Spalletti oltre il calcio: di cosa si occupa il mister

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non si occupa solamente di calcio nella vita: ecco qual’è l’altro volto del tecnico toscano.

Arrivato al Napoli la scorsa estate, Luciano Spalletti è riuscito a spazzare via con il lavoro tutti i dubbi che avevano i tifosi su di lui. Il tecnico toscano ha riportato gli azzurri a lottare per le posizioni di vertice e quest’anno i tifosi sognano davvero di poter vincere lo scudetto.

Pur non avendo vinto qualcosa di importante nella sua carriera, Spalletti ha sempre lasciato qualcosa in eredità alle sue squadre e quest’anno potrebbe arrivare per lui la prima grossa soddisfazione della sua avventura come allenatore. Il calcio, tuttavia, non è solo l’unica cosa che tiene occupato l’allenatore azzurro che nella vita si interessa anche ad altro.

L’altro Spalletti: ecco cosa fa l’allenatore azzurro nella vita

Nel corso degli anni, oltre a conoscere il Luciano Spalletti allenatore, abbiamo imparato a conoscere anche il Luciano Spalletti persona ed è impossibile non provare simpatia per uno dei personaggi più importanti del calcio italiano. L’allenatore di Certaldo, come gran parte dei toscani, si è sempe mostrato come una persona simpatica, con il sorriso sulle labbra e la battuta sempre pronta in ogni situazione, anche quando le cose vanno male. Ed oltre al calcio, Spalletti ha anche altre passioni nella vita che lo tengono occupato quando non deve guidare le sue squadre sui campi da gioco.

L’allenatore toscano è sposato con Tamara Angeli, ha tre figli e la sua vita non potrebbe che essere più ricca e soddisfacente. Spalletti è un appassionato della vita bucolica ed assieme alla moglie gestisce un agriturismo chiamato La Rimessa dove produce vino, di cui è un grande intenditore. Questo agriturismo si trova nella zona del Chianti, una delle più importanti d’Italia riguardo la produzione di vino, ed è una tenuta di circa 50 ettari, che si trova praticamente nei pressi di Montaione. Il panorama che si gode dall’agriturismo di Spalletti è incredibile, con la tenuta ricoperta da piante d’ulivo e vigneti vari.

Spalletti va molto fiero del suo agriturismo che gestisce con grandissima cura ed il tecnico toscano lo ha voluto mostrare nel corso di Linea Diletta su DAZN dove si è potuto vedere benissimo l’altro volto dell’allenatore azzurro.

Vini, animali.. e maglie: le passioni di Luciano Spalletti

Nel corso dell’intervista con Diletta Leotta per Linea Diletta, contenuto che è possibile vedere su DAZN, Luciano Spalletti ha mostrato tutt’altra immagine di sé. Oltre alla passione per i vini già ampiamente discussa, il tecnico del Napoli è anche un grande intenditore di animali, tant’è che conosce alla perfezione i nomi di tutti quelli che sono presenti nel suo agriturismo tra cavalli, alpaca, cigni e struzzi.

Spalletti ha raccontato come la pace di luoghi come il suo agriturismo sia ciò che più apprezza nel mondo oltre al chiasso infernale degli stadi. E parlando di stadi e di calcio, l’allenatore azzurro ha rivelato l’altra sua passione, ovvero quella per le magliette, mostrando alle telecamere quello che si può tranquillamente definire il “tempio delle magliette”, una stanza praticamente piena di vecchie magliette di calcio indossate da calciatori che hanno scritto pagine di storia di questo meraviglioso sport.