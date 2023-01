Napoli, De Laurentiis scatenato e inarrestabile: 3 colpi super, non si ferma più

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è davvero scatenato: tre bei colpi in arrivo per gli azzurri, il patron romano non si vuole fermare.

La sessione invernale di calciomercato è ormai iniziata e vari club stanno cercando di rinforzarsi per migliorare le rispettive rose. Ci sta provando anche il Napoli che ha già messo a segno il primo colpo con l’arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria.

L’obiettivo degli azzurri, però, non è solo quello di dare a Spalletti una rosa più profonda per permettergli maggiore scelta, ma anche quello di solidificare le fondamenta della squadra in vista del futuro. Il presidente De Laurentiis non vuole lasciare niente al caso e nei prossimi giorni il Napoli definirà ben tre colpi importanti dal punto di vista dei rinnovi contrattuali.

Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Lobotka: l’annuncio è vicino

Quello di Stanislav Lobotka è uno dei rinnovi di contratto che più premono al Napoli dato che lo slovacco è diventato il faro del centrocampo azzurro. Nonostante il contratto sia in scadenza solo nel 2025, gli azzurri non si sentono al sicuro e vogliono blindare ancora di più il centrocampista ex Celta Vigo, cosa impensabile se si ritorna al 2020 quando arrivò dal club galiziiano. Lobotka, infatti, arrivò in condizioni fisiche per niente ottimali e lo scetticismo dei tifosi, visto il prezzo pagato per lui, era molto alto, tanto che si pensò fosse un altro degli acquisti sbagliati del Napoli. Ma, alla fine, lo slovacco ha fatto ricredere tutti.

Sotto la guida di Spalletti, Lobotka si è completamente rivitalizzato, diventando un titolare inamovibile del centrocampo azzurro ed il Napoli ha piena fiducia in lui, con il rinnovo di contratto che è quasi una prova concreta della grande stima che hanno gli azzurri del giocatore. Come annunciato dall’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato a 1 Football Club, tra il Napoli e Lobotka l’intesa è totale, con rinnovo fino al 2027 e sostanziale aumento dell’ingaggio. L’annuncio non è ancora stato dato dal Napoli ma, spiega l’esperto di mercato, non c’è alcun tipo di problema al riguardo e che è davvero prossimo.

Venerato ha poi rivelato come siano in via di definizione altri due rinnovi importanti in casa Napoli, con il presidente De Laurentiis davvero scatenato in questo senso e pronto a fare altri regali ai suoi tifosi.

Napoli scatenato: vicini i rinnovi di due titolarissimi

Oltre a Stanislav Lobotka, il cui rinnovo non è più in discussione, il Napoli è vicinissimo a chiudere l’accordo anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali di altri due titolarissimi della rosa di Spalletti ovvero Rrahmani e Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, il più è stato fatto e si sta trattando sui bonus e sugli ormai immancabili diritti di immagine, con entrambi i giocatori che hanno intenzione di restare al Napoli.

Da parte degli azzurri filtra grande ottimismo su questi due rinnovi e questa è una notizia che tiene alto l’entusiasmo dei tifosi che sono molto legati ai due giocatori, soprattutto a Di Lorenzo, leader della difesa e capitano della squadra. Venerato ha poi voluto smentire una voce di mercato riguardante gli azzurri ed un presunto interesse per El Kannouss del Genk, dichiarando come siano arrivate smentite totali da parte della società partenopea.