Morata, chi è Alice Campello: famiglia d’origine, età, lavoro e l’ultimo parto

Che cosa sappiamo sul legame tra Alice Campello e Morata. Lei non è una donna qualunque, tutt’altro. È stata capace di centrare tanti traguardi

Alice Campello ed Alvaro Morata sono una delle coppie più belle che ci siano nel mondo del calcio. Lui è stato un fiero avversario del Napoli in tante stagioni. Oramai non è più il golden boy del calcio spagnolo, sul quale la Juventus puntò nel 2014 prima e nel 2020 poi.

L’Italia ha dato tanto a Morata non solo calcisticamente. Proprio nel nostro Paese infatti l’attaccante adesso in forza all’Atletico Madrid, dopo le esperienze in periodi diversi al Real Madrid ed alla Juventus e dopo la parentesi al Chelsea, ha avuto modo di conoscere Alice Campello.

Da lei il giocatore ha avuto ben quattro figli da Alice Campello, che è una influencer di successo. E Morata è così diventato papà dapprima dei gemelli Leonardo ed Alessandro, a luglio del 2018, e di Edoardo a settembre del 2020. L’ultimo arrivo è rappresentato da una femminuccia.

Ecco infatti la piccola Bella, venuta al mondo il 10 gennaio 2023. A seguito di questo nuovo parto però Alice Campello e Morata hanno vissuto anche uno spavento. La donna infatti ha dovuto subire un ricovero in terapia intensiva per delle complicazioni.

Alice Campello e Morata: il matrimonio, i figli ed un amore bellissimo

Il nazionale spagnolo ha aggiornato i suoi fan e quelli di Alice in merito alla situazione di quest’ultima. Con finalmente la buona notizia in merito alla uscita dalla condizione critica, dopo alcune ore di apprensione.

L’ultimo messaggio di Alvaro Morata sul suo profilo Facebook è il seguente: “Ciao a tutti! Alice Campello è già uscito dalla terapia intensiva ed è in camera molto meglio e si sta riprendendo con Bella”. Ha rassicurato un po’ tutti.

E c’è da giurare che Alice Campello tornerà il prima possibile al lavoro. Lei, dopo tre gravidanze, è riuscita a conservare un fisico perfetto. Merito delle tante buone abitudini che ha intrapreso da una vita.

Di origini venete – è nata a Mestre, in provincia di Venezia, il 5 marzo 1995 – la bellissima Alice ha saputo affermarsi nell’ormai fin troppo affollato panorama social come una delle influencer più amate. Non solo per i buoni consigli che sa dare ma anche per la compostezza, il buonumore e la eleganza che ogni volta dimostra.

In merito alla loro vita privata, la Campello e Morata si sono conosciuti nel 2016. Già l’anno dopo, nel mese di settembre, è arrivato il matrimonio, celebrato proprio a Venezia. E da lì in poi ecco arrivare anche i figli. La famiglia di lei era già conosciuta per il fatto di essere attiva nel settore delle concessionarie automobilistiche.

L’amore con Morata è il coronamento di una vita da sogno

In tutto ciò la donna non ha tralasciato gli studi, essendosi laureata in Marketing presso lo IULM di Milano. Attiva nell’ambito della moda, Alice è diventata anche imprenditrice e stilista e ha lanciato una linea di borse chiamata “Avril”.

L’abbiamo anche vista in televisione ed in particolare al Festival di Sanremo 2021, quando ha affiancato Amadeus in una delle serate della celebre kermesse canora. Ed in tutto ciò lei ha sempre trovato il sostegno del suo Alvaro.

Cosa che è reciproca, con il calciatore che a sua volta ha dichiarato come l’appoggio di sua moglie sia stato fondamentale per superare alcuni momenti non facili quando le cose non andavano bene in campo.