UFFICIALE – Chi arbitrerà Napoli-Juventus

L’arbitro di Napoli-Juventus: adesso è ufficiale, ecco chi sarà. C’era molta apprensione da parte di entrambe le squadre per quanto riguarda questa designazione.

Una scelta importante, una decisione non da poco quella appena arrivata. Ormai, è stato tutto deciso. Ecco a chi sarà affidata la partita tra Napoli e Juventus.

Un big match quello tra Napoli e Juventus che si disputerà il 13 gennaio alle 20.45. Ha sempre un sapore particolare, questa partita, dovuto all’importanza che vi attribuiscono le tifoserie. Una gara molto sentita sia dalla tifoseria azzurra che da quella bianconera. E di sicuro ci saranno diverse discussioni, adesso, per quello che riguarda le designazioni arbitrali. Ricordiamo, infatti, l’enorme polverone che si è sollevato proprio ultimamente con la scelta dell’arbitro Sozza per Inter-Napoli. Arbitro milanese, iscritto alla sezione di Monza, che per molti napoletani aveva fatto pensare ad un’ipotesi di faziosità. La designazione, però, non poteva essere messa in discussione in alcun modo perché, come è risaputo, è già da diverso tempo che non esistono più vincoli relativi a preclusioni geografiche per quanto riguarda l’assegnazione della direzione delle gare di Serie A. Per cui, il problema non è mai sussistito, in realtà. Solo tante polemiche.

Designazioni arbitrali Napoli-Juventus: ora è ufficiale

La Juventus è reduce da 8 vittorie consecutive. Un filone super positivo che sicuramente conferisce ottimismo e consapevolezza dei propri mezzi. Il rendimento del Napoli, invece, è stato macchiato dalla sconfitta contro l’Inter per 1 a 0. Una sconfitta che, tuttavia, non sembra aver inficiato molto sullo stato psicologico della squadra di Spalletti che, poi, la giornata successiva, è scesa in campo contro la Sampdoria ed ha dimostrato di esserci. Di esserci ancora. Di avere la concentrazione necessaria a continuare la corsa verso lo scudetto. Ci sono ben 7 punti di distanza in classifica tra Napoli (primo) e Juventus (seconda). Per come stanno le cose, il Napoli dovrebbe mettersi sulla difensiva in quanto gli andrebbe bene anche un pareggio. E’ la Juventus che, invece, dovrà essere aggressiva e cercare il gol sin dai primi minuti per portare a casa i tre punti al fine di accorciare le distanze in classifica.

Eppure, l’impressione è che non andrà esattamente così. Il Napoli cerca il gol in tutte le partite, l’assetto di gioco è improntato all’attacco. Di contro, la Juventus ha invece una difesa eccezionale. In 12 partite su 17 la Juventus non ha subito gol quest’anno. Un dato straordinario. Riuscirà a contenere le incursioni delle maglie azzurre e le zampate di un Osimhen che ha dimostrato ancora una volta contro la Sampdoria di essere in ottima forma? Beh, staremo a vedere.

Intanto, però, occhio alle designazioni arbitrali perché è appena arrivata l’ufficialità. Nella diciottesima giornata di Serie A, la direzione della gara sarà affidata a Doveri.

Napoli – Juventus Venerdì 13/01 H. 20.45:

Doveri

Costanzo – Passeri

Iv: Chiffi

Var: Mariani

Avar: Piccinini

Chi scenderà in campo in Napoli-Juventus?

Al Napoli andrebbe bene anche il pareggio, bisogna essere intellettualmente onesti. Ma l’occasione di portarsi a +10 dalla Juventus, sostenuti dal pubblico del Maradona, sarebbe veramente troppo ghiotta. Per cui, questo ci può far pensare che Spalletti farà affidamento ai suoi titolarissimi. Non ci sono problemi per il mister in tal senso: anche Kim Minjae che era stato sostituito anzitempo in Napoli-Sampdoria, è a completa disposizione della squadra. Allegri, invece, dovrà fare i conti con diversi indisponibili anche se c’è una buona notizia per lui: Chiesa è tornato. E sicuramente potrà essere un’insidia per il Napoli. A parlare sarà il campo: appuntamento a venerdì 13 gennaio alle 20.45, stadio Maradona di Napoli.