Sapresti dire chi è questo bambino? Oggi è tra i calciatori più forti del mondo

Sapresti indovina chi è il bambino della foto? Oggi è uno dei calciatori più forti e conosciuti al mondo e gioca in Serie A.

Nella foto postata da lui stesso su Instagram è ancora un piccolo bambino, ma oggi è un super campione affermatissimo che da anni fa innamorare milioni di tifosi di tutto il mondo: un indizio? Gioca in Serie A.

Un test molto difficile questo, nella foto è infatti rappresentato un piccolo pargolo, intento a giocare con un areoplanino giocattolo su cui è seduto, un qualcosa di molto ironico se si pensa che oggi quello stesso bambino siede su vetture milionarie che in tanti possono solo sognare o vedere, proprio come quel bimbo, solo in forma di gioco. Riuscire ad associare a lui il volto di uno dei grandi campioni del calcio moderno è molto difficile, ma per i più appassionati di certo non impossibile.

Nell’immagine era ancora un piccolo sognatore, uno che di lì a poco, come raccontato da lui stesso anche, avrebbe dovuto affrontare mille difficoltà, persino nei club dove ha giocato in gioventù, ma anche grazie a quelle è riuscito ad arrivare a calcare i più grandi palcoscenici del calcio europeo, compresi i più prestigiosi d’Italia: capito di chi si tratta?

Un campione senza tempo: per quel bimbo l’età oggi è solo un numero

Avete già capito chi è il protagonista della foto? Beh si può indubbiamente trovare ancora qualche altro indizio per individuarlo. Innanzitutto occorre specificare che questo grande campione, ma soprattutto grande personaggio, gioca ancora in Italia, pur tra diversi acciacchi fisici dovuti all’età, ma ad essere rimasto intatta e ancora ben visibile è la sua leadership, vera grande caratteristica di tutta la sua entusiasmante carriera.

Il grande nome nascosto è proprio quello di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese nella foto pubblicata sul suo Instagram era ancora un piccolo bambino che non poteva di certo sapere quale futuro radioso lo stesse attendendo. La foto è parte di un breve video transizione in cui da questa immagine si passa ad una foto più recente in cui l’attaccante del Milan è a bordo di un vero e proprio bolide da strada, quasi a voler ribadire che lui ce l’ha fatta. Questa stessa affermazione spera ora di poterla dire anche a breve, tornando in campo con la maglia rossonera dopo l’infortunio: ecco quali sono le sue condizioni.

Ibra, i sogni di oggi come quelli di quel bimbo: quando torna in campo lo svedese?

Una cosa che accomuna il piccolo Zlatan al grande campione di oggi è la voglia matta di calcio. Oggi come allora Ibra è costretto a vederlo, anche se adesso da una panchina a bordocampo e non più solo da lontano rispetto al rettangolo verde, ma la speranza di poter tornare a breve a calpestare l’erba su cui ha costruito le sue fortune è sempre forte e decisa, proprio come quella di un giovane ragazzo.

Come ben noto Ibra è ormai fuori da tempo, l’operazione per l’infortunio al crociato che ne ha limitato l’utilizzo nel finale della passata stagione è stata svolta in maggio e come da comunicato nel Milan i tempi di recupero erano stimati in 7/8 mesi. Sebbene tale termine sia scaduto proprio lo scorso dicembre, l’età dello svedese, 41 anni compiuti ad ottobre, obbliga il club e Pioli ad avere grande pazienza, aspettando quindi il momento giusto per riportare Ibrahimovic in campo. La speranza è comunque quella di poterlo rivederlo presto, così da permettere ai tifosi di tornare a godersi un campione del suo calibro.