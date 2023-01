Ibrahimovic, il suo ultimo ‘sfizio’ costa quanto un anno di stipendio di un operaio

Il campione di Malmoe non è solo un appassionato di calcio, ma anche un cultore di altri sport come dimostrano le foto da lui postate sui social media.

In attesa di tornare in campo Zlatan Ibrahimovic non ha voglia di rimanere con le mani in mano e, oltre ai duri allenamenti che completa alla grande ogni giorno, gli piace anche mostrare il suo lato più appariscente. Del resto i tifosi italiani lo conoscono benissimo.

Il Milan lo attente in campo, ma lui nel frattempo si diletta a fare altro, con la speranza di riuscire a ricaricare appieno le pile per le prossime sfide che verranno. Di certo il Diavolo, visti i due ultimi risultati sul campo, necessita sempre più del suo leader morale per risalire la china.

Ibrahimovic: a che punto siamo?

Non si conoscono, almeno per il momento, le tempistiche adatte del ritorno in campo del campione, ma molti sono sicuri che presto tornerà almeno a essere convocato in panchina. Mister Stefano Pioli non ha mai nascosto di considerarlo un totem, un portafortuna da avere accanto a sé. Una sorta di talismano, ecco, che grazie ai suoi anni di esperienza alle spalle, si rivela spesso decisivo in ogni contesto. Dal palscoscenico nostrano a quello europeo: Ibra è fondamentale contro chiunque.

Avendo preso parte agli allenamenti di Dubai durante la fine del mese scorso, i tifosi erano sicuri che sarebbe sempre più tornato a lavorare in gruppo. Invece dovranno ancora attendere qualche allenamento per ritrovarlo in campo ristabilito al cento per cento dopo la delicata operazione al ginocchio. Lo stesso Pioli, alla vigilia del match contro la Roma, ha specificato dapprima che Ibrahimovic tornerà a lavorare con il gruppo settimana prossima, poi ha comunicato che la data del rientro dovrà ancora essere decisa.

Ibra si concede qualche sfizio: ecco la sua nuova moto

Come accennato pocanzi Ibra ha altre passioni oltre al calcio. Una di queste sono i motori, che siano di due o di tre ruote. Lo svedese sin dai tempi dell’Inter coltiva contemporaneamente la passione per le automobili e per le moto da corsa. L’ultimo bolide che si è portato a casa non è una novità recente, ma un Harley Vrscf Muscle che lo svedese aveva già acquistato nel 2009, prima di trasferirsi per un solo anno al Barcellona. Il venditore, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha rivelato addirittura che Ibra fu il primo svedese ad acquistare questo particolare modello di colore nero.

La Harley introdusse questo modello nel 2009 e nel corso degli anni non lo ha modificato. Può raggiungere i 230 km/h grazie ai suoi 117 cavalli e a un motore a quattro tempi. Il prezzo di un tale gioiellino? Ben 18mila euro. Ibra, al fine di personalizzarlo, ha deciso persino di riverniciarlo aggiungendo al prezzo di listino ben 10mila euro. Insomma, l’attaccante non bada a spese quando si tratta di motociclette di un certo livello.