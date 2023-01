“Al posto di Kvara…”: Napoli-Juventus, brivido per i tifosi

Napoli-Juventus, un brivido per i tifosi azzurri: “Al posto di Kvara”, cosa è emerso proprio a poche ore dal match così atteso.

Si parla di Kvaratskhelia alla vigilia di Napoli-Juventus, il match che sta per andare in scena al San Paolo questa sera alle 20.45.

Cosa c’è da aspettarsi da questo match tra Napoli e Juventus? La prima contro la seconda, 44 punti contro 37. La squadra di Allegri, va evidenziato, ha dalla sua parte una sfilza di ben 8 partite consecutive vinte. Un dato non da poco. Il Napoli, invece, ha macchiato il suo rendimento con una sconfitta contro l’Inter che, ragionando lucidamente, non è stata poi così catastrofica. Anche perché subito dopo, nella gara contro la Sampdoria, la squadra di Spalletti ha subito ritrovato la grinta e la forza necessarie a conquistare altri 3 punti. A quanto pare, ci risiamo. E’ sempre il Napoli contro la Juventus a mandare in tilt i tifosi. Già, perché la sfida è anche in classifica, non solo sul campo, ora che Inter e Milan sembrano aver mollato la presa con gli ultimi risultati che non sono stati all’altezza del punteggio fino ad ora ottenuto in campionato. E’ ancora il Napoli contro la Juventus per l’atavico antagonismo delle due squadre. L’importanza del match si fa sentire e non poco.

Napoli-Juventus, quali saranno le scelte di Spalletti?

Tramite un tweet ufficiale, la SSC Napoli ha appena pubblicato l’elenco dei convocati da parte di Spalletti per la gara di stasera al Maradona.

Come vediamo, ci sarà Bereszynski, appena arrivato dalla Sampdoria. Ci saranno anche Elmas e Kvaratskhelia ed è proprio su di loro che il giornalista, Paolo Bargiggia, sui social, ha espresso una considerazione: “Scenario suggestivo nei pensieri di Spalletti ma non certo, al momento, in vista di Napoli-Juventus: Elmas al posto di Kvara dall’inizio…. No certezze ma riflessioni del tecnico e del suo staff”.

Questo è quanto scritto su Twitter da Bargiggia. Insomma, stando a quanto si legge, si tratta solo di ‘riflessioni’. Tuttavia, l’ipotesi di non vedere Kvaratskhelia in campo in una gara come quella contro la Juventus, per i tifosi del Napoli si trasforma in una sorta di brivido che percorre tutta la schiena. Tuttavia, ricordiamo che Elmas ha messo la firma sul secondo gol del Napoli contro la Sampdoria nella scorsa giornata. Dal dischetto è stato freddo e lucido, per cui, sicuramente si tratta di un ragazzo in ottima forma e che sicuramente si farebbe notare.

Come sta Kvara?

Un po’ sotto tono nelle ultime partite. Diciamo che le sue giocate sono mancate (e non poco) al gioco del Napoli. Aveva abituato un po’ tutti a far brillare gli occhi con i suoi dribbling, la sua velocità, i suoi tiri improvvisi e decisi. Ma è da un po’ che, purtroppo, sembra non essere al top. In tanti parlano dei problemi avuti alla schiena, altre notizie invece hanno raccontato di una necessità di ‘liberarsi da alcune paure’ in seguito al furto avvenuto ai suoi danni. Insomma, la speranza è che il georgiano torni a mostrare in campo le sue prodezze e a far innamorare i tifosi. Chissà, magari, proprio questa sera al Maradona contro la Juventus sentirà l’adrenalina arrivare dagli spalti, la spinta dei tifosi, l’importanza del match, e si sbloccherà tutto da un momento all’altro. Ecco, se al contrario di quanto riferisce Bargiggia, quella di questa sera fosse proprio la sua serata? Il suo ritorno. In grande stile. Da vero campione, che ritrova la lucidità e la forza proprio nel momento in cui alla sua squadra occorre di più. Sarebbe una bella storia da raccontare, questa, l’indomani di un match così importante, così sentito, ancora una volta.