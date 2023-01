Era un vero bomber in Serie A: sapere cosa fa adesso ti lascerà senza parole

In passato è stato un vero e proprio bomber in Serie A: sapere cosa fa adesso ti lascerà sicuramente senza parole.

E’ stato un grandissimo centravanti in Italia dove ha vestito maglie molto prestigiose, oggi ha cambiato completamente vita: la sua nuova occupazione ti lascerà sicuramente senza parole.

Post carriera, un argomento che spaventa ogni calciatore sulla faccia della terra e che soprattutto incuriosisce i tifosi di ogni parte del Mondo. Il calcio rappresenta una fetta importante della vita di chi lo pratica e quando si arriva a certi livelli, che sia il top in Europa o anche una semplice cadetteria, una delle paure più grandi è il futuro, dato che la carriera da giocatore ha una data di scadenza e lascia molto tempo una volta terminata.

Capire come occupare tutte quelle ore e quei giorni che prima erano dedicate al campo, agli allenamenti, alle partite e a tutto ciò che ruota attorno al gioco non è mai facile e non serve di certo un esperto per capirlo. Se si pensa al discorso di Totti dopo la sua ultima gara in carriera, ad esempio, ci si ricorda bene di una frase, il famoso “Ora concedetemi un po’ di paura”, pronunciato tra le lacrime di chi sapeva, come tanti altri suoi colleghi, che era il momento di reinventarsi.

Tra calciatori che continuano a rimanere aggrappati a quel rettangolo verde in ogni modo conosciuto e chi invece se ne allontana, sapere quale sia la nuova occupazione delle grandi stelle del passato è sempre sorprendente, anche se spesso non è di certo una sorpresa.

Il dopo carriera, tra chi continua nel calcio e chi no

Di campioni che hanno smesso rimanendo però sulla bocca di tutti ce ne sono davvero tanti. Una delle soluzioni più gettonate per chi termina la carriera da giocatore è quella di passare dal campo alla panchina, diventando allenatore o anche solo collaboratore di un tecnico, basti pensare ad esempio ad alcuni grandi campioni della vittoria Mondiale del 2006 come De Rossi, Cannavaro, Inzaghi e Grosso, tutti divenuti allenatori oggi in Serie B.

Altro ruolo che agli ex calciatori piace tanto ricoprire è poi quello degli opinionisti. Qualsiasi emittente televisiva, ed in tempi più recenti anche su piattaforme streaming come Twitch, può vantare la presenza nel proprio organico di giocatori che hanno spesso fatto la storia di un club o che in ogni caso hanno calcato ripetutamente alcuni dei campi più prestigiosi d’Italia, come ad esempio Ambrosini, Del Piero o Adani.

Insomma, il futuro di calciatori va via via diventando sempre più certo, con posizioni di rilievo nel mondo del calcio o della televisione che vengono loro riservati in quanto esperti del settore, eppure non sempre la storia termina così. A fronte di calciatori dal post carriera noto c’è anche chi invece decide di allontanarsi dal rettangolo verde: tra loro anche un bomber di Serie A la cui nuova vita è sorprendente.

Era un bomber in A, ora fa tutt’altro: ecco di chi si tratta

Uno dei nomi più amati e chiacchierati della Serie A è senza dubbio Pablo Daniel Osvaldo. L’attaccante italo argentino, con presenze anche con la maglia della Nazionale italiana, ha girovagato in giro per la penisola vestendo tra le altre anche le maglie di Juve, Roma, Inter e Fiorentina. Per lui la carriera è stata costellata di alti e di bassi anche a causa del suo carattere fumantino, lo stesso che lo ha portato, a partire dal 2016, a vivere un via vai di avventure.

L’addio al calcio avvenne dopo essere stato eslcuso dalla rosa del Boca Juniors per essere stato beccato a fumare in spogliatotio, da allora, anche a causa della ragione della sospensione che provocò molto fastidio all’attaccante, Osvaldo ha deciso di allontanarsi dal rettangolo verde per dare sfogo alla sua altra grande passione: la musica. L’ex Roma è diventato frontman del gruppo Barrio Viejo con cui, oltre che ad un disco, ha completato anche un tour che lo ha portato persino in Italia. Nel 2019 ha partecipato al programma Rai “Ballando con le stelle” dove al terzo posto ha conquista anche il cuore della ballerina Veera Kinnunen. Nel 2019 era poi tornato a giocare con la maglia del Banfield, ma ancora una volta il suo carattere, oltre che l’arrivo del Covid, hanno fatto chiudere presto l’esperienza. Osvaldo è ora lontano dai riflettori ma tutto fa pensare che potremmo presto rivederlo ancora una volta cantante.