Buffon, è successo l’impensabile: il mondo intero senza fiato

Gianluigi Buffon, cosa è successo proprio nelle ultime ore. La notizia ha cominciato a fare il giro del web e si è diffusa in tutto il mondo.

Il portiere del Parma, a quasi 45 anni di età, ha stupito il mondo dopo la partita con i nerazzurri.

Gianluigi Buffon ha giocato per la cinquantesima volta a San Siro durante Inter-Parma, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La sua squadra è quasi riuscita a compiere un’impresa: passata in vantaggio grazie al gol strepitoso di Juric, si è dovuta arrendere alla rete nel finale di Lautaro Martinez e al colpo di testa di Acerbi durante i tempi supplementari.

La formazione di Pecchia è riuscita a creare un castello difensivo che ha arginato le timide azioni offensive dei nerazzurri, che hanno trovato il pareggio al primo tiro in porta dopo 88 minuti. Per i crociati, dunque, rimane l’amarezza per non aver centrato la qualificazione ai quarti: ora la testa sarà rivolta solo alla Serie B.

Al termine della partita, in molti si sono meravigliati di quanto ha fatto Gianluigi Buffon: ecco cos’è successo.

Buffon da non credere: quel gesto fa il giro del mondo

Buffon è sceso in campo un po’ a sorpresa. Durante la prima parte di stagione, infatti, ha disputato solo tre partite prima di infortunarsi cedendo il posto. Appena ha recuperato, però, ha indossato i guantoni e ha calcato il prato di San Siro. Come anticipato, non è stato praticamente impegnato nei primi 88 minuti se non con alcune prese o uscite.

Sul tiro di Lautaro non ha potuto nulla: la conclusione pareva imparabile, ma la deviazione di Osorio l’ha resa praticamente imprendibile. Solo a quel punto, la formazione di Inzaghi ha trovato la grinta anche grazie al ruggito di San Siro: tre minuti dopo la rete dell’1-1, infatti, i nerazzurri hanno avuto una gigantesca occasione.

Lautaro (forse il migliore dei suoi) ha strappato un pallone prezioso e lo ha servito ad Edin Dzeko che, da ottima posizione, ha calciato con il mancino a colpo sicuro mirando il primo palo. Il tiro sembrava perfetto, ma Buffon ha compiuto una grande parata di puro istinto: con questo gesto, ha mandato la partita ai supplementari.

La decide Acerbi, ma dall’estero ne sono sicuri: Gigi intramontabile protagonista assoluto

Come ben noto, il Parma si è arreso ai tempi supplementari. L’Inter ha vinto grazie ad una azione nata da Asllani, che con un lancio millimetrico ha trovato Dimarco: il cross dell’esterno è stato respinto da Buffon sulla testa di Acerbi che, dal limite dell’area, ha trovato una traiettoria incredibile.

Subito dopo la partita, però, gli elogi sono stati tutti per Buffon e per la sua parata al 91′ sulla conclusione di Edin Dzeko. Di seguito alcuni tweet dedicati al portiere del Parma provenienti dall’estero che hanno sottolineato l’età dell’ex Juve: 45 anni.

Were the players in Parma’s starting XI vs Inter Milan tonight born when Gianlugi Buffon first played in this fixture in 1997: ➖ Buffon

❌ Del Prato

❌ Balogh

❌ Valenti

✅ Osorio

✅ Vazquez

✅ Bernabe Garcia

❌ Sohm

✅ Estevez

❌ Benedyczak

❌ Man 😳 pic.twitter.com/Cz0JXWJoQr — Squawka (@Squawka) January 10, 2023

A solo 18 días de cumplir 45 años de edad, Gianluigi Buffon está jugando contra el Inter en la Coppa Italia. La leyenda italiana sigue disfrutando del fútbol con el Parma. OTRO NIVEL DE LEYENDA. pic.twitter.com/MECUaPS6XO — Invictos (@InvictosSomos) January 10, 2023