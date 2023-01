Ronaldo, Georgina dimenticatela così: il drastico cambio di look, cosa ha fatto ai capelli

La showgirl argentina, sempre accanto al suo Cristiano Ronaldo, è considerata un’icona di stile oltre che una delle donne più belle del mondo.

Cristiano Ronaldo ha cambiato per l’ennesima volta nazione e città. Dalla storica città di Manchester è passato ora nella innovativa e ricca Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. C’è da dire che Ronaldo ha una capacità di adattarsi a ogni situazione in maniera impeccabile. Ma non è l’unico, anche la sua Georgina sa il fatto suo.

Di fatti, da quando la modella argentina ha ufficializzato la relazione con Ronaldo le attenzioni mediatiche su di lui sono triplicate. Ed è lecito aspettarsi un comportamento del genere quando sei affianco a un giocatore che ha segnato lo sport in maniera indelebile.

Georgina Rodriguez: un’icona di bellezza

Lungi dal rappresentarla meramente come la compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di essere molto di più. Il suo scopo è quello di essere presa a modello da milioni di ragazze che vedono in lei qualcosa di speciale. E sui social, soprattutto su Istagram, non fa altro che dimostrarlo giornalmente pubblicando fotografie di lei e della sua famiglia.

Con l’arrivo in Arabia Saudita poi le attenzioni mediatiche sono diventate ancora più ingobranti. Tanto che persino il governo centrale ha dovuto per forza di cose non mettere in pratica il codice di comportamento circa le coppie non sposate, come appunto Cristiano Ronaldo e Georgina, le quali non devono convivere sotto lo stesso tetto. Ebbene, per andare incontro al neo acquisto dell’Al-Nassr, la legge saudita ha dato ai due una speciale deroga per far si che possano vivere insieme nonostante non siano sposati.

Georgia: l’ultimo look spiazza i followers

Vita nuova, look nuovo. La bella argentina ama tantissimo mutare la propria acconciatura per stare da una parte al passo con i tempi, e dall’altra per dimostrare di essere sempre pronta a farsi vedere sotto una luce diversa. Georgina infatti, complice anche il momento d’oro che sta passando assieme al famoso compagno, ormai non fa altro che cambiare il proprio stile, scegliendo una serie di look sempre più particolari che ne vanno a esaltare le caratteristiche fisiche.

In uno dei suoi scatti social la bella argentina si è mostrata con un’acconciatura particolare caratterizzata dalla presenza delle inusual treccine. Lo scatto ha subito fatto esplodere di gioia i fans della modella che non se la sarebbero mai aspettata con una acconciatura del genere, anche se non è la prima volta che sorprende i suoi seguaci sui social scegliendo strade inusuali e alternative. Insomma, in attesa di conoscere la sua nuova vita in terra araba i fans di Georgina possono considerarsi soddisfatti con un siffatto look!