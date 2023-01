Annuncio da incubo: stagione finita per il calciatore

Il club inglese annuncia il tremendo infortunio: calciatore costretto a dire addio alla stagione in corso.

La Premier League entra sempre più nel vivo con l’Arsenal di Arteta sempre più spedito in avanti con le rivali Manchester City, Manchester United e, a sorpresa, il Newcastle speranzose nel rosicchiare qualche punto ai Gunners, la squadra che tutti danno come la favorita.

Ma le attenzioni dei media inglesi sono anche per alcune defezioni che hanno colpito i club prima citati, come ad esempio il Manchester United che, dopo aver iniziato alla grande questo 2023 sotto il segno di Marcus Rashford, ha incassato una brutta notizia dall’infermeria.

Manchester United: un inizio 2023 da incorniciare, ma il vero problema è l’infermeria

La sosta dovuta all’incombente avvio dei Mondiali è stata per il Manchester United più che un momento di riflessione, un motivo per conoscere meglio la propria identità di gioco, il proprio stile, quello che Ten Hag vorrebbe imporre all’Old Trafford dopo aver accolto la non facile sfida più di un anno fa. Ebbene, tra alti e bassi i tifosi del Manchester United, che sognano il loro club di nuovo al vertice del calcio inglese e non solo, stanno finalmente vedendo una squadra che gioca a calcio, che sa sfruttare alla grande l’enorme potenziale che ha a disposizione. E quel terzo posto lo dimostra appieno.

I malpensanti riferiscono che un Manchester così è il risultato dell’addio di Cristiano Ronaldo. In parte tale asserzione è vera, l’ego del campione portoghese era molto fastidioso da tollerare per molti calciatori, ma c’è da dire che dietro una siffatta squadra si cela soltanto il lavoro di un tecnico perfezionista e maniacale come Erik Ten Hag. Nelle ultime ore tuttavia ha dovuto ingoiare il rospo dopo che l’infermeria gli ha comunicato che il suo pupillo dovrà dire addio alla stagione in corso.

Van de Beek: stagione finita

L’olandese, perno di quell’Ajax che arrivò in semifinale di Champions League nel 2019 per poi perdere clamorosamente contro il Tottenham, ha dovuto dire addio alla stagione in corso dopo aver subito un serio infortunio al ginocchio durante la sfida di Premier in casa contro il Bournemouth. Un infortunio a detta degli specialisti shockante tant’è che il ragazzo ha dovuto immediatamente operarsi per scongiurare il peggio.

Non sembra essere iniziato alla grande questo 2023, dal punto di vista degli infortuni, per i Red Devils. Ten Hag ora dovrà cercare di mettere una toppa a questo grave infortunio che ha coinvolto un calciatore che stava crescendo di partita in partita e che voleva finalmente prendersi in mano il Manchester United dopo essere stato girato in prestito più volte. E invece non sarà così con Van de Beek che saluta l’annata 2022/2023 con un terribile infortunio al ginocchio.