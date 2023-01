Piqué clamoroso: dopo l’affronto di Shakira arriva il colpo di scena

Nuovo colpo di scena nella querelle tra Piqué e Shakira dopo l’affronto della cantante colombiana nei confronti del suo ex compagno.

Continua a far parlare di sé la querelle tra Piqué e Shakira a pochi giorni di distanza dall’uscita della canzone della cantante colombiana che è stata un vero e proprio attacco all’ex difensore del Barcellona e suo ex compagno.

La separazione tra i due ha avuto conseguenze durissime e sta lasciando degli strascichi davvero molto pesanti. La storia d’amore tra Piqué e Shakira è durata ben 12 anni e la burrascosa separazione tra i due ha avuto davvero del sorprendente, con i fan che non si sarebbero mai aspettati che Shakira provasse così tanto risentimento nei confronti di Piqué.

Shakira al veleno su Piqué: la cantante colombiana sorprende tutti

Tra Gerard Piquè e Skahira, è proprio il caso di dirlo, stanno volando proprio gli stracci e la canzone pubblicata dalla cantante colombiana ha davvero sorpreso tutti. Nel mondo della musica ci sono state sempre canzoni con allusioni ad amori non corrisposti o a storie finite male, ma Shakira è andata oltre dato che riferimenti così pesanti e velenosi in un testo di una canzone non si erano mai visti. Nella sua canzone, la cantante colombiana ha fatto che trasparisse in maniera chiara ed evidente tutto il risentimento che ha provato in questi mesi per Piqué che è stato completamente distrutto in una sola strofa.

Nel brano dal titolo BZRP Music Sessions #53, Shakira descrive Piqué come un uomo non all’altezza della cantante colombiana dal punto di vista morale, accusandolo di non essere cresciuto e che, quando aveva bisogno di lui, l’ex calciatore ha fatto venire fuori la parte peggiore di se. Shakira non si è risparmiata di attaccare anche l’attuale compagna di Piqué Clara Chia Martì che viene dipinta come donna chiaramente inferiore a lei, con la cantante colombiana che nella canzone dice come Piqué abbia “cambiato una Ferrari per una Twingo” e che i due sono uguali, motivo per il quale sono finiti assieme.

Una canzone davvero molto forte e piena di risentimento che ha subito spopolato in pochissime ore. La risposta di Piqué non è arrivata immediatamente, ma il colpo di scena è arrivato proprio nelle ultime ore, con l’ex giocatore del Barcellona che è passato al contrattacco.

Piqué risponde a Shakira con l’ironia: la risposta diventa virale

Come detto, la risposta di Piqué alla canzone-attacco dell’ex compagna non è arrivata subito con il gicoatore che, forse su consiglio dei suoi legali, ha preferito glissare per un po’, scegliendo la strada dell’ironia. Durante una diretta su Twtich riguardo il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League, l’ex difensore del Barcellona ne ha voluto approfittare per mandare un messaggio alla moglie, con la risposta che è divenuta subito virale.

Dopo pochi minuti dall’inizio della diretta, Piqué ha voluto annunciare come la Casio, società di prodotti elttronici fosse diventata la nuova sponsor del torneo, mostrando poi un orologio della stessa società ed affermando come un orologio Casio è per sempre. Una frase per nulla causale, visto che nella canzone di Shakira viene proprio detto che Piqué abbia preferito un Casio ad un Rolex, con l’ex difensore che ha voluto rispondere con ironia.

La cosa è stata confermata anche dal Kun Aguero, anche lui presente nella live, che allo youtuber Ibai Llanos ha spiegato che abbia detto questa frase per via della canzone di Shakira, facendo ridere tutti. Piqué non si è fermato solo a questo, affermando poi durante la live di star pensando anche ad una sponsorizzazione con la Twingo, altro riferimento preciso alla strofa della canzone dell’ex compagna.