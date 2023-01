Disavventura per il calciatore: adesso rischia grossi guai

Disavventura per uno dei protagonisti del campionato. Una delle stelle della squadra, infatti, adesso potrebbe correre dei seri rischi.

Premier League ancora regina: piazzati i primi colpi da urlo

La crescita esponenziale del budget delle squadre d’oltremanica ha fornito a quest’ultime, e in maniera repentina, un potere di spese difficilmente raggiungibile nel resto d’Europa. Gli introiti derivanti dai diritti tv, con l’ultima squadra di Premier League che riceve un compenso non troppo lontano da quella campione d’Italia, hanno aumentato il gap con gli altri campionati. A questo si aggiungono i ricchissimi investitori esteri che man mano stanno rilevando le squadre inglesi. Anche durante questa sessione di mercato, infatti, i club di Premier sono i protagonisti indiscussi con colpi multimilionari e investimenti da capogiro. Tra i club più attivi c’è senza dubbio il Chelsea.

I Blues non stanno andando bene in campionato e la posizione di Potter alla guida tecnica non sembra più molto salda. I londinesi vogliono provare ad invertire la rotta e per questo sono stati molto attivi sul mercato. Un acquisto per il presente e per il futuro potrebbe essere Benoit Badiashile, prelevato dal Monaco per poco meno di 40 milioni. Insieme a lui sono arrivati i due giovani Andrey Santos e David Fofana costati quasi 25 milioni in due, rispettivamente da Vasco da Gama e Molde. L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato il prestito di Joao Felix che porterà alle casse dell’Atletico Madrid ben 11 milioni senza alcun riscatto fissato.

Disavventura per il calciatore: la stella della squadra rischia

Situazione opposta, invece, per un altro club di Premier League. Nonostante il ricchissimo fondo che lo ha rilevato, il Newcastle non è parso molto attivo nei primi scampoli di questo mercato. La squadra di Howe sta andando oltre le aspettative con il terzo posto dietro ad Arsenal e Manchester City. L’idea della dirigenza è quella di non stravolgere, almeno per ora, il giocattolo creato dal tecnico ma qualcosa potrebbe rischiare di rovinarne i piani. Uno dei punti fermi di Howe, infatti, pare essersi cacciato nei guai. Si tratta di Joelinton, centrocampista brasiliano che milita con i Magpies dal 2019.

L’ex Hoffenheim, dopo le ottime prestazioni sul campo, si è resto protagonista di eventi che potrebbero metterlo nei guai. Il brasiliano, infatti, è stato fermato dalla polizia per guida in stato d’ebbrezza. La notizia è finita subito su tutti i tabloid ma il club bianconero non si è ancora espresso in merito. Joelinton sarà adesso costretto a presentarsi in tribunale due giorni dopo la semifinale d’andata di Carabao Cup contro il Southampton. L’episodio rischia, dunque, di compromettere la stagione del brasiliano e di conseguenza quella dei Magpies.