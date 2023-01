Chanel Totti, il regalo (super costoso) è il sogno di tutti i ragazzini: cifre e dettagli

La figlia dell’ex Capitano della Roma ha ricevuto un regalo inaspettato da parte di una persona molto, ma molto importante per lei.

Ricevere un regalo fa sempre piacere, ma quando a dartelo è una persona a cui tieni tanto, che ti vuole bene come la cosa più preziosa del mondo, allora assume tutto un altro sapore. Anche se fai di cognome Totti e hai un papà che ha segnato la storia del calcio moderno ti commuovi come non mai.

Ecco cosa ha ricevuto in regalo la figlia del Capitano della Roma che, nonostante non lo sia più da diversi anni ormai, continua a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni amanti della squadra giallorossa.

Totti, l’amore per Chanel va oltre alle avversità

Conosciamo tutti per sommi capi la vicenda che ha coinvolto Francesco Totti con l’ex moglie Ilary Blasi. Una separazione inaspettata e improvvisa che per molti è stata la fine di una vera e propria era. In effetti i due si conoscevano da almeno venti anni e la loro separazione è stata un vero e proprio trauma. Francesco ha trovato subito la sua nuova fiamma, per molti colei che ha messo i bastoni fra le ruote al celebre matrimonio, Noemi Bocchi; mentre Ilary frequenta sempre più spesso un imprenditore tedesco.

Nel frattempo l’ex numero dieci ha cambiato indirizzo di casa, trasferendo i suoi averi dalla villa in zona EUR in cui viveva con Ilary a un attico situato a Roma Nord, in una palazzina situata nei pressi di Piazza Giuochi Delfici e Corso di Francia. Francesco e Noemi avrebbero quasi ultimato il trasloco cominciato lo scorso dicembre e starebbero pensando di ornarlo con ulteriori elementi per renderlo ancora più unico di quanto non lo sia già. Ma nel frattempo Francesco non può dimenticarsi della sua Chanel, l’amata figlia nata nel 2007.

L’ultimo regalo di papà Francesco a Chanel

Francesco è consapevole che con la separazione dalla moglie la figlia avrà bisogno di un mezzo con il quale spostarsi. Detto, fatto. Ecco che il Pupone non ha badato a spese regalando alla giovane figlia un esemplare di minicar bello e costoso che gli permettera di accompagnare il fratello più grande Cristian e la sorellina Isabel da un quadrante all’altro della capitale.

Di che modello di minicar si stratta? Chanel è ancora giovanissima e solo tra tre anni sarà maggiorenne. Quindi papà Francesco gli ha regalato una minicar Aixam City GTO che gli ha sapientemente incartato con un fiocco di colore giallorosso. Il prezzo di base di questa minicar è di 15.500 euro, ma è chiaro che Totti ha voluto arricchirla con qualche sfizio per renderla ancora più unica. All’interno dell’Aixam ci sono alcuni inserti decorativi dal valore di 89 euro, la possibilità di collegarsi all’Apple Car Play, un amplificatore Pioneer e un condizionatore. Insomma, di tutto e di più.