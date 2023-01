De Laurentiis sorride: la notizia arriva dopo Napoli-Juventus

By

Si respira aria di entusiasmo in casa Napoli: il grande trionfo azzurro contro la Juventus ha messo in moto qualcosa di importante.

La formazione di Spalletti ha consolidato il primato in classifica: uno dei giocatori è stato indicato come un futuro campione.

Il Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei suoi tifosi: la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus per 5-1 ha esaltato il popolo azzurro. La doppietta di Osimhen, insieme alle reti di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas, hanno permesso alla squadra di Spalletti di consolidare il primato in classifica.

Il pareggio del Milan a Lecce ha ampliato il distacco: i rossoneri sono ora a -9, mentre Inter (vittoria con il Verona) e Juve inseguono a -10.

La piazza sogna uno storico successo, ma il cammino è ancora lungo: mancano ancora venti partite alla fine del campionato e, come si è già visto, tutto può cambiare in un istante. Tuttavia, il Napoli è la squadra con il cammino più costante e netto dell’intera Serie A: quindici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta.

Nel frattempo, i tifosi si esaltano per uno dei loro beniamini: ecco perché è stato indicato come un futuro campione di primissimo livello.

Il top player azzurro ha conquistato tutti: “È il più forte della Serie A”

Il Napoli ha affrontato una grande rivoluzione estiva sul mercato: dopo gli addii di alcuni top player come Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e Mertens, la dirigenza ha puntato su giocatori come Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Raspadori e Simeone.

Tutti i nuovi acquisti, compresi quelli che hanno giocato meno, hanno dato immediatamente un apporto importante alla squadra.

In particolare, il georgiano ed il sudcoreano hanno conquistato subito i tifosi grazie a delle prestazioni super. Il primo ha anche segnato alla Juve dopo il suo primo periodo complicato: la rete ai bianconeri potrebbe aver spazzato via alcuni fantasmi e gli azzurri si augurano di rivederlo al meglio.

Secondo Fabrizio Mineo, membro dello scouting di Tare alla Lazio, il difensore ex Fenerbahce, invece, è già il migliore in Serie A nel suo ruolo: lo ha affermato ai microfoni di TVPlay.

“Ad oggi è il difensore più forte della Serie A. Per me Kim diventerà uno dei difensori più forti al mondo”: secondo Mineo, il numero 3 del Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento che gli permetteranno di diventare uno dei top mondiali nel suo ruolo. Nel frattempo, però, sarebbe già il migliore in Italia secondo lui.

Kim ha raccolto la pesantissima eredità di Koulibaly, ma per ora non ha portato rimpianti con sé: si è dimostrato sempre solido ed è diventato da subito una colonna per la formazione di Luciano Spalletti.

Ora testa alla Cremonese: martedì c’è la Coppa Italia

Dopo il successo sulla Juve, per il Napoli è il momento di concentrarsi sulla Coppa Italia. La formazione di Spalletti inizierà il suo percorso martedì alle 21:00, quando sfiderà la Cremonese al Maradona.

I grigiorossi stanno vivendo un momento particolarmente negativo e, per questo, la società ha deciso di esonerare Alvini: il suo successore sarà Ballardini. Le due squadre si sono già incontrate in campionato: gli azzurri hanno vinto per 1-4 con i gol di Politano, Simeone, Lozano e Olivera (nel mezzo il momentaneo pareggio di Dessers).