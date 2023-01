Osimhen ‘beccato’ subito dopo Napoli-Juve: il video è virale

Victor Osimhen è stato il protagonista assoluto della roboante vittoria del Napoli contro la Juventus: i tifosi sono pazzi di lui, il video fa il giro del web.

Il 5-1 finale è un risultato che rimarrà per sempre nella storia del club partenopeo: lo scudetto ora è un obiettivo concreto, gli azzurri ci credono come non mai.

È stata una serata magica quella vissuta da tutti i tifosi azzurri: il Napoli ha vinto, anzi ha stravinto al Maradona contro una Juventus inerme e ha mandato un fortissimo segnale a tutto il campionato. La squadra di Spalletti è adesso a 47 punti in 18 partite, un bottino incredibile che permette di mantenere un grande margine su tutte le avversarie. Complice il pareggio del Milan contro il Lecce, sono infatti tornate ad essere ben nove le lunghezze di distanza sui rossoneri. Il sogno scudetto sta diventando sempre più reale, ma non ci si può dimenticare del fatto che manca ancora più di un girone al termine della stagione. I partenopei dovranno continuare a tenere alta la soglia dell’attenzione, a partire già dalla prossima partita contro la Salernitana che chiuderà la prima metà del campionato.

Una prestazione stellare: a Napoli si respira un’atmosfera magica

I grandi artefici della vittoria sono state le due stelle della squadra Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, il primo autore di un gol e due assist mentre il secondo di una doppietta d’autore e di un assist per il timbro del georgiano. Di Rrahmani ed Elmas le altre reti, a coronare una partita semplicemente perfetta che ha allontanato a dieci punti di distanza in classifica la squadra di Massimiliano Allegri. A nulla per i bianconeri è servito il gol di Di Maria al termine del primo tempo che ha per qualche minuto riaperto i giochi: contro questo Napoli non c’era nulla da fare.

Una prestazione e un risultato che ha mandato in visibilio tutto il popolo partenopeo, protagonista di uno spettacolo incredibile sia dentro lo stadio durante la partita sia nei festeggiamenti in città al triplice fischio dell’arbitro. La gente si è riversata per le strade facendo rivivere a tutti un’atmosfera magica che non si respirava dai tempi del più grande di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Tra i più acclamati della squadra c’è stato senza dubbio l’attaccante nigeriano, autentica spina nel fianco per Bremer e compagni per tutti i minuti in cui è stato in campo. Al termine della sfida Osimhen si è reso anche protagonista di un video che ha fatto il giro del web: ecco cosa è successo.

Osimhen pronto a scrivere la storia: tutta la città e con lui

Nonostante l’arrivo dal Lille per l’enorme cifra di 75 milioni di euro, nessuno o quasi si sarebbe potuto aspettare un impatto simile sul campionato italiano in così poco tempo. Eppure Osimhen, che durante la sua avventura a Napoli è stato anche spesso condizionato da problemi fisici e non solo, è diventato a tutti gli effetti un campione. In quattordici partite giocate quest’anno il nigeriano classe ’98 ha già segnato 12 gol, allungando sempre di più nelle classifica dei capocannonieri.

Ieri sera mentre tornava a casa in macchina al termine di una serata magica, il giocatore è stato immortalato dai tifosi che attraverso un video su Tik Tok lo hanno salutato con grande passione chiedendogli di riportare lo scudetto a Napoli dopo più di trent’anni. Non ci sono dubbi che, con l’aiuto fondamentale di Spalletti e di tutti i suoi compagni, Osimhen farà di tutto per riscrivere la storia. Nel frattempo però il popolo partenopeo lo ha eletto a leader della piazza: è lui il calciatore chiamato a trascinare tutti verso il titolo.

Ecco il video: