Koulibaly, clamoroso: le voci di mercato lasciano i tifosi senza parole

Le voci di mercato che riguardano Kalidou Koulibaly lasciano tutti senza parole: uno scenario clamoroso che nessuno si aspettava.

La stagione del Chelsea è stata fin qui un vero disastro, con i Blues che ad inizio anno neppure immaginavano di poter vivere un anno così travagliato. Nonostante l’addio di Tuchel e l’arrivo di Potter, le cose non sono cambiate e tra i tifosi serpeggia tantissima paura.

Il Chelsea si trova attualmente al decimo posto e la zona Champions Leage è davvero lontantissima, con il Newcastle lontano dieci lunghezze, mentre la zona europea il cui limite è fissato dal Tottenham è lontana 8 punti. I Blues devono reagire se non vogliono che la stagione sia fallimentare, anche se al momento i numeri non fanno presagire davvero nulla di buono.

Chelsea, una stagione da incubo: i numeri sono impietosi

In estate, il Chelsea è stata una delle squadre della Premier League che più hanno speso sul mercato per rinforzare la propria rosa, ma al momento i risultati non stanno dando ragione alla dirigenza dei Blues. Ad una giornata dal termine del girone d’andata, il Chelsea ha collezionato solo 25 punti ed ha vinto solo 1 delle ultime 9 partite disputate in campionato, riuscendo a battere solo il Bournemouth e subendo anche alcune umiliazioni, come ad esempio il 4-1 rimediato sul campo del Brighton sul finire di ottobre.

Nonostante il numero di gol subiti sia cosi basso (circa 21 ndr.), in attacco i numeri del Chelsea sono davvero impietosi con 21 gol segnati ed in campionato sono arrivate già 7 sconfitte. I Blues, inoltre, si sono dimostrati nell’ultimo periodo molto deboli mentalmente, non riuscendo a gestire il vantaggio in alcune occasioni come capitato contro il Nottingham Forest (gara terminata 1-1 ndr.) e ciò è costato parecchi punti. Per rimediare, il Chelsea è tornato ad intervenire sul mercato, ma la sensazione è che non è con i soldi che i Blues risolveranno i loro problemi.

La proprietà non è affatto contenta di come sta andando la stagione e qualora i risultati non fossero soddisfacenti a fine anno è pronta a fare piazza pulita. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse voci di mercato clamorose che coinvolgono, tra i tanti, anche Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli.

Koulibaly rischia grosso: il Chelsea pensa alla cessione

In una stagione così travagliata come quella del Chelsea è difficile trovare il principale colpevole ed è per questo motivo che i Blues potrebbero completamente ripartire da zero il prossimo anno. Stando a quanto riportato da Matt Law, giornalista del Daily Telegraph, il Chelsea sarebbe pronto a mandare via alcuni giocatori qualora il loro rendimento nella seconda parte di stagione non lo soddisfi e tra questi ci sarebbe anche Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese non ha mai convinto troppo ed è stato bersagliato dai tifosi in più di un’occasione, con il Chelsea che starebbe pensando già di cederlo a fine anno. L’avventura in quel di Londra non sta regalando soddisfazioni a Koulibaly che ora, vedendo quello che sta facendo in Italia il Napoli, starà forse rimpiangendo la scelta di spingere tanto per essere ceduto.

Nel caso in cui dovesse salutare il Chelsea, ci sarebbe curiosità nel capire quale potrebbe essere la prossima squadra di Koulibaly. Difficile, se non impossibile, il ritorno al Napoli, considerato che il club azzurro è coperto nel reparto difensivo e De Laurentiis non metterebbe mai mano al portafoglio per una zona del campo che non ha bisogno di modifiche.