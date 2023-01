Napoli, shock per i tifosi: Giuntoli non può farci nulla

Purtroppo Giuntoli non può farci nulla. Può essere un grosso shock per i tifosi del Napoli: la notizia è arrivata proprio poco fa.

Il Napoli lavora per preparare la prossima sfida di Coppa Italia nella quale affronterà la Cremonese giunta in mano a Davide Ballardini dopo l’esonero di Massimiliano Alvini. Gli azzurri hanno la ghiotta opportunità di superare i lombardi per poi poi vedersela ai quarti con la Roma di Josè Mourinho.

Ma le attenzioni dei tifosi sono rivolte anche in sede di calciomercato, un contesto che dopo gli affari estivi riveste un ruolo sempre più importante in casa azzurra. Questa volta però non va tutto liscio per l’acquisto del giovane centrocampista.

Napoli, Giuntoli pianifica il mercato estivo

Dato che ormai i tifosi non dovrebbero più aspettarsi altri colpi in entrata dopo la conclusione dell’affare Bartosz Bereszynski, la società sta già pensando alla prossima sessione di mercato estiva dove vorrà dire la sua come in quella precedente, dove sono stati portati a casa colpi di livello assoluto come Khvicha Kvaratskhelia e Kim Minjae. Ovviamente è da illusi aspettarsi acquisti di questi tipo, ma Giuntoli sa il fatto suo e in queste ore sta monitorando soprattutto la situazione relativa ad Azzedine Ounahi.

Il centrocampista di Casablanca, diventato noto per aver disputato un Mondiale eccezionale con il suo Marocco, avrebbe accettato di buon grado l’interesse del Napoli tanto da aver trovato immediatamente un accordo con la società per un quinquiennale. Tutto sembrava andare liscio, ma all’improvviso nella trattativa, ormai da considerarsi come una vera e propria asta, si sono inserite le due compagini inglesi Leeds e Leicester City che ha differenza del Napoli hanno parecchia liquidità a disposizione.

Napoli, sfugge Ounhai: tutto fatto con il Leeds?

Nulla è ufficiale, ma quando una società con grossi capitali a disposizione come il Leeds si presenta con un assegno di 25 milioni di euro è molto difficile per un club come l’Angers aspettare o dire di no. Sta di fatto che Ounahi, almeno in queste ore, ha l’accordo verbale solo con il Napoli, con Giuntoli che si è sapientemente mosso subito dopo la fine del campionato del mondo. Tuttavia, il futuro del ragazzo marocchino è tutto da scrivere: sta a lui ora decidere se accettare la causa degli inglesi.

Si apre quindi una vera e propria asta che l’Angers vorrebbe capitalizzare al meglio. Ounahi è cresciuto calcisticamente in madrepatria, poi ha deciso di cambiare vita accettando le giovanili con lo Strasburgo che lo hanno formato e abituato al calcio europeo. Nel 2021, dopo una parentesi nella terza serie francese con l’Avranches, arriva all’Angers dove raggiunge una certa notorietà indossando la storica casacca bianconera: in totale Ounahi ha disputato 47 partite e messo a segno 4 reti.