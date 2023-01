Inter, clamoroso: la dirigenza spiazza tutti con un (super) colpo

La dirigenza dell’Inter si sta muovendo in maniera clamorosa: la tifoseria non può che rimanere senza parole davanti a tutto ciò.

Il mercato si sa è in grado di regalare colpi di scena inaspettati e così anche in questo gennaio inoltrato i tifosi dell’Inter stanno già pensando in grande visto il talento di cui si parla.

A questo affare sarebbe concorde anche Simone Inzaghi che in queste ore sta preparando la sfida di Supercoppa contro il Milan con lo scopo di portare a casa il primo titolo stagionale.

Inter-Barcellona: l’asse è molto caldo

Starebbe nascendo un asse di mercato molto particolare tra Inter e Barcellona. Le due società starebbero lavorando a una serie di affari per risolvere a loro volte dei problemi interni. Gli spagnoli, reduci dalla vittoria in Supercoppa contro i rivali del Real Madrid, starebbero ora pensando a come rivoluzionare la rosa per volontà dello stesso che Xavi che si è trovato a guidare una squadra in gran parte decisa dai suoi precedessori, Ronald Koeman in primis. E proprio il tecnico olandese fu uno dei protagonisti per portare il suo connazionale Memphis Debay in quel di Barcellona.

L’impatto dell’ex PSV e Manchester United fu molto positivo e anche con alla guida Xavi ha fatto sempre il suo, onorando la maglia in una squadra tra l’altro molto competitiva e che sogna di tornare a vincere dopo anni di buio. Oggi tuttavia il fantasista sembra essere sempre meno propenso a rimanere in Catalogna con un contratta tra l’altro che scadrà il mese di giugno prossimo.

Situazione simile anche per Joaquin Correa con la differenza tuttavia che Simone inzaghi ancora lo reputa un suo pupillo, sebbene lo faccia giocare titolare con il contagocce. Dalla Spagna pertanto arriva una notizia che vede entrambi i calciatori protagonisti di uno scambio clamoroso.

Correa-Depay: le due società lavorano a uno scambio

Secondo diverse fonti spagnoli, in primis il giornalista Gerard Romero, Inter e Barça avrebbero ormai deciso il clamoroso e fulmineo scambio che vede protagonisti proprio Depay e Correa. Con il primo che andrebbe a Milano a vestire probabilmente la maglia da titolare fisso e il secondo invece pronto ad accettare la sua seconda esperienza nella Liga (Correa ha giocato infatti con la maglia del Siviglia dal 2016 al 2018). Romero parla addirittura di “una fase avanzata” della trattativa, ma non emergono conferme da altre fonti.

Sta di fatto che l’asse Milano-Barcellona si è rafforzato di molto nelle ultime ore quando si è parlato curiosamente di un altro scambio, questa volta tra Marcelo Brozovic e Frenk Kessie. Quest’ultimo, relegato al ruolo secondario di riserva da Xavi, vorrebbe tornare a giocare in Serie A e per questo sarebbe addirittura disposto ad accettare la maglia nerazzurra dopo che per diversi anni si è reso protagonista difendendo la causa del Milan.