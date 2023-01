Napoli, “lieto evento”: l’annuncio in diretta fa commuovere tutti

In casa Napoli, dopo la grandissima vittoria contro la Juventus, c’è un annuncio importante che ha commosso tutti.

Dopo la vittoria di venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli ha letteralmente fatto il vuoto in classifica. Gli azzurri, infatti, hanno adesso la bellezza di nove punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli secondo.

La Juventus e l’Inter, invece, sono a dieci punti dal team campano capolista. I partenopei adesso sono attesi dal match di Coppa Italia contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini. L’ex tecnico di Cagliari e Genoa ha infatti sostituito Massimiliano Alvini, esonerato dopo la sconfitta di sabato contro il Monza di Raffaele Palladino, sulla panchina della squadra grigiorossa.

Luciano Spalletti, anche in vista del derby di sabato all’Arechi contro la Salernitana, contro la Cremonese effettuerà sicuramente qualche cambio rispetto al grandissimo successo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Tra chi potrebbe scendere in campo bisogna inserire il vice Lobotka, ovvero Diego Demme. Proprio sul centrocampista tedesco bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Napoli, l’annuncio di Diego Demme: “Ci sono poche possibilità che possa andare via. Tra qualche giorno nascerà sua figlia”

Marco Borriello, agente proprio dell’ex giocatore del Lipsia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “Come sta? Diego, come tutti, è molto felice perché le cose stanno andando bene a livello di gruppo. Possibilità di una sua partenza? Ce ne sono davvero poche in questo momento, visto che il Napoli vuole trattenerlo. Il club non ha nessuna intenzione di cederlo né in prestito né a titolo definitivo. Noi restiamo comunque tranquilli”.

Il procuratore di Demme ha poi concluso il suo intervento: “Che rapporto ha con Luciano Spalletti? Diego è un ragazzo molto tranquillo, non è una persona che crea problemi. Nel loro rapporto non c’è mai stato nessuno scossone, neanche un diverbio. Eventuali contatti con altre squadre? In realtà, non c’è nulla di concreto. Come in tutti i mercati ci sono tante voci che girano. Diego è un ragazzo speciale, tra qualche giorno nascerà la figlia e gli faccio un augurio speciale per il lieto evento”. Oltre a queste dell’agente del centrocampista di Luciano Spalletti, in casa partenopea ci sono state altre dichiarazioni.

Kvaratskhelia, il padre: “Sono molto contento che mio figlio giochi nel club di Maradona”

Badri Kvaratskhelia, padre del giocatore del Napoli, è stato infatti intervistato da alcuni media georgiani: “Sono molto contento che tanti tifosi georgiani siano venuti a vedere la partita tra il Napoli e la Juventus. Ero molto felice di vedere la bandiera georgiana allo stadio. Sono molto contento che mio figlio giochi nel club di Maradona. Stiamo in città dal periodo di Capodanno. Stiamo facendo di tutto per aiutare Khvicha”.