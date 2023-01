Piqué e Shakira: clamoroso, quello che è appena successo è sconvolgente

Continua a tenere banco la vicenda che sta tenendo incollati tantissimi fan: la rottura tra l’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, e la famosissima cantante Shakira.

I due hanno da poco interrotto la loro relazione dopo ben undici anni e due figli.

Non sono mancate le polemiche da entrambe le parti per questa rottura che ha attirato l’interesse dei numerosi fan.

Shakira attacca Piqué: l’ex difensore risponde subito

Nuovi sviluppi sulla vicenda che vede coinvolti Gerard Piqué e Shakira. Il primo, ex difensore di Barcellona, Manchester United e Spagna, ha da poco appeso gli scarpini al chiodo dopo una lunghissima e vincente carriera. La seconda è una notissima cantautrice colombiana che per decenni ha dominato le hit parade mondiali. I due, nel lontano 2011, si erano messi insieme divenendo ben presto una coppia iconica in Spagna e non solo. La coppia nel 2013 diede alla luce anche il primo figlio: Milan, seguito due anni dopo da Sasha, secondogenito della coppia. Quella che fino a poco tempo fa veniva indicata come coppia invidiabile, però, è finita in un marasma senza precedenti.

Nel 2022, infatti, è arrivata la rottura. Inizialmente si trattava solo di voci su presunti tradimenti di Piqué nei confronti dell’artista colombiana. I fatti, però, hanno ben presto preso il posto delle chiacchiere e, di conseguenza, la rottura tra i due è divenuta realtà. Di recente Shakira ha anche pubblicato una canzone intitolata BZRP Music Session #53, in cui la cantautrice attacca l’ex compagno e la sua attuale fidanzata. Nel testo emerge come Shakira paragoni sé stessa ad un Rolex e ad una Ferrari, accusando Piqué di averla sostituita per un Casio e una Twingo. L’attacco frontale della colombiana, però, ha subito trovato la risposta dell’ex difensore.

Piqué contrattacca alla sua maniera: i fan decidono di entrare in azione

Poco dopo la diffusione del pezzo, diventato letteralmente virale sul web e non solo, in tanti attendevano la prossima mossa di Gerard Piqué. L’ex difensore blaugrana, infatti, ha voluto rispondere agli attacchi in un modo abbastanza singolare e creativo. Prendendo spunto dal testo della ex compagna si è presentato in una diretta su Twitch indossando un orologio Casio, nuovo sponsor della Kings League da lui fondata affermando: “Questo orologio è per sempre“. Finita qui? Tutt’altro. Proprio in occasione della Kings League, infatti, Gerard Piqué ha deciso di presentarsi alla guida di una Twingo.

Ha scelto, dunque, la chiave ironica per rispondere alla ex compagna Gerard Piqué, destinatario della canzone dissing di Shakira. L’ultimo aggiornamento dei fatti, inoltre, parla di una schiera di fan accorsi sotto l’abitazione di Shakira che intonavano la nuova canzone della superstar colombiana la quale ha ripreso tutto con il suo smartphone e pubblicato il video come stories attraverso il proprio profilo Instagram. Shakira ha, quindi, voluto ringraziare i propri fan per la “serenata” e per la dimostrazione di affetto nonostante il periodo non florido.