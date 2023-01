Inter, arriva il clamoroso dietrofront: salta tutto definitivamente

Un clamoroso ed improvviso dietrofront sconvolge l’Inter, la trattativa salta completamente: ecco cosa è successo.

Sorprendente dietrofront in una trattativa che sembrava ormai agli sgoccioli e che invece non si concluderà, il calciatore ha scelto un’altra destinazione: tifosi dell’Inter sorpresi da quanto successo.

In casa Inter è il momento di festeggiare dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan. Per Inzaghi il risultato ottenuto è indubbiamente d’importanza capitale all’interno di una stagione che fino a questo momento ha regalato diversi alti e bassi, tra i successi in Europa ed il distacco abissale dal Napoli capolista in campionato.

La vittoria nel trofeo vinto anche lo scorso anno nella sfida alla Juventus, potrebbe essere un momento di svolta per il club meneghino, ma soprattutto potrebbe rappresentare un’ancora di salvataggio per il suo allenatore quando sarà il momento di fare delle inevitabili valutazioni. Inevitabilmente però la festa sarà breve ed è già il momento di pensare al futuro immediato.

Inter, dopo la finale è il momento del mercato

Dopo la finale di Supercoppa che ha assegnato il primo trofeo stagionale, per l’Inter è di nuovo il momento di concentrarsi sul campionato, mentre per la dirigenza sarà di nuovo il calciomercato ad occupare i pensieri. Per riuscire ad agguantare il Napoli e sognare la seconda stella sarà necessario intervenire in maniera immediata, ma data la distanza dagli azzurri è anche logico voler pensare al futuro.

Il domani del club meneghino dipenderà molto dal finale di questa stagione e dai risultati che Inzaghi riuscirà ad ottenere, fondamentali per una sua riconferma sulla panchina nerazzurra. Indipendentemente da quello che verrà deciso dalla dirigenza però, resta fondamentale la programmazione che comprende in questo momento come priorità il rinnovo di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco è in scadenza il prossimo giugno e, dopo le avance fatte l’estate scorsa, il Paris Saint Germain sembra rimanere alla finestra così come riportato anche da Tuttosport. L’offerta da 6 milioni più bonus riportata anche da Sky Sport è momentaneamente il massimo che i nerazzurri possono offrire, ma il silenzio che continua ad esserci da parte del difensore non fa ben sperare.

Oltre al futuro l’Inter però pensa anche al presente ed in particolare al fronte offensivo. Nelle scorse ore aveva preso piede l’ipotesi di un possibile rinforzo di lusso per Inzaghi, ma all’improvviso è arrivato un dietrofront che sa di doccia gelata.

Inter, lo scambio salta: il calciatore si prepara per un’altra destinazione

Uno dei reparti che sembra necessitare maggiormente di rinforzi in casa Inter è l’attacco. I continui infortuni di Lukaku e Correa (oltre che alle prestazioni altalenanti di quest’ultimo) stanno obbligando Inzaghi ad un uso continuo del duo Lautaro Martinez-Dzeko, non di certo quanto previsto ad inizio stagione. Per questo motivo aveva preso corpo l’ipotesi di uno scambio Correa-Depay con il Barcellona, ma per i meneghini è arrivata la doccia gelata.

L’attaccante olandese è in chiara uscita dal club blaugrana già da questa estate, quando fu vicino alla Juventus per diverso tempo, ma proprio questo gennaio, per evitare di perderlo a 0 a giugno, sembra definitivamente destinato all’addio. L’ipotesi di cambio con l’argentino dell’Inter aveva preso corpo negli scorsi giorni, ma proprio nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte di Fabrizio Romano dell’imminente approdo di Depay all’Atletico Madrid per un compenso di circa 3/4 milioni di euro (il giocatore ha già raggiunto la capitale spagnola). L’olandese resterà dunque in Spagna, e ancora una volta non arriverà in Italia, per l’Inter invece ripartirà ora la ricerca a possibili offerte.