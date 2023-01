Napoli, adesso si fa sul serio: arriva la ‘mossa’ (super) in chiave mercato

Il Napoli, nonostante il ko in Coppa Italia contro la Cremoense, sta facendo sul serio in sede di calciomercato.

Dopo il nettissimo successo di venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli di Luciano Spalletti è stato eliminato dall’ottavo di finale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla Cremonese di Davide Ballardini.

Gli azzurri, dopo aver subito il gol iniziale di Pickel, sono riusciti a ribaltare momentaneamente il risultato con le reti realizzate prima da Juan Jesus e poi Giovanni Simeone, ma poi si sono fatti raggiungere dal colpo di testa di Afena-Gyan. Nonostante la fuga in campionato e l’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, tra le fila azzurre serpeggia comunque un po’ di delusione per aver detto addio alla possibilità di giocarsi un trofeo come la Coppa Italia .

Lo stesso Luciano Spalletti, nella classifica conferenza post gara, non ha nascosto il suo disappunto per l’eliminazione della sua squadra: “C’è grande rammarico. Non siamo stati bravi a chiudere la gara, visto le occasioni clamorose che abbiamo avuto a disposizione. La gara era sotto il nostro controllo, non ci dobbiamo distrarre”. Dopo il ko in Coppa Italia, il Napoli è atteso adesso dal derby contro la Salernitana di Davide Nicola. Tuttavia, oltre alle questioni inerenti al campo da gioco, in casa partenopea ci sono delle novità anche in sede di calciomercato.

Napoli, De Laurentiis e Giuntoli puntano a William Boving dello Sturm Graz

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul classe 2003 dello Sturm Graz: William Boving. Il giovane calciatore danese ha iniziato la sua carriera nel Copenaghen per poi volare l’estate scorsa alla volta dell’Austria. Il giocatore è una punta punta centrale, ma può occupare anche altri ruoli dell’attacco: dal trequartista all’ala sinistra.

William Boving ha attirato a sé l’interesse del Napoli grazie alle sue prestazioni di quest’anno con la maglia dello Sturmz Graz. Con il club austriaco, l’attaccante ha infatti segnato tre gol, di cui due nel match della fase a gironi di Europa League contro la Lazio di Maurizio Sarri. Oltre al giocatore danese, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si stanno muovendo anche per un altro calciatore.

Calciomercato Napoli, manca solo l’annuncio per lo scambio tra Gollini e Sirigu

Infatti, è tutto fatto per vedere Pierluigi Gollini con la maglia del Napoli.

L’estremo difensore arriverà in azzurro dalla Fiorentina tramite uno scambio con Salvatore Sirigu. L’ex Tottenham sarà il vice di Alex Meret, mentre Sirigu, la cui esperienza in maglia azzurra è durata solo pochi mesi, si giocherà il posto con Pietro Terracciano.