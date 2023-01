Mondo del calcio in lutto: ha perso la vita in un grave incidente

Il mondo del calcio è in lutto: un giovane calciatore ha perso la vita in seguito ad un grave incidente in cui è stato coinvolto.

Il suo nome era Anton Walkes, aveva solo 25 anni ed era nato in Inghilterra. A Londra, sua città natale, ha mosso i primi passi da calciatore professionista nell’Academy del Tottenham fino all’esordio in prima squadra. Con gli Spurs è rimasto legato fino al 2017, anno del grande cambiamento: a 20 anni, infatti, ha deciso di accettare la proposta dell’Atlanta, uno dei club principali della MLS.

Tra il 2018 ed il 2020, però, è tornato in Inghilterra per giocare con il Portsmouth con cui si è imposto da subito come terzino titolare. In seguito, ha deciso di firmare nuovamente con l’Atlanta: con i rossoneri ha disputato una stagione e mezza prima del trasferimento allo Charlotte.

Ieri, però, è rimasto coinvolto in un tragico incidente nei pressi del Miami Marine Stadium quando due imbarcazioni si sono scontrate: lui è stato ritrovato privo di sensi e trasportato immediatamente in ospedale, ma le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Oggi, purtroppo, la tragica notizia: Anton Walkes non ce l’ha fatta.

Il calcio americano piange Anton Walkes: “Siamo tutti devastati”

La notizia ha scosso notevolmente il calcio americano e tutti coloro che hanno avuto occasione di conoscerlo nell’arco della sua carriera. Il presidente dello Charlotte David Tepper ha voluto ricordarlo così: “Siamo tutti devastati dalla tragica scomparsa di Anton Walkes. Per noi era un figlio, un padre, un amico e un compagno di squadra straordinario il cui gioioso approccio alla vita ha toccato tutti quelli che ha incontrato”. Il presidente ha poi aggiunto che il difensore mancherà a tutti esprimendo poi la vicinanza del club alla famiglia.

Come il presidente, anche il direttore sportivo Zoran Krneta ha voluto esprimere il proprio dolore: “Siamo addolorati per la sua perdita. Ha avuto un impatto nella squadra che non sarà mai dimenticato. Siamo vicini alla famiglia e ci stiamo organizzando per sostenerla in ogni modo possibile”.

Il commissario della MLS Don Garber ha sottolineato come l’intera lega sia senza parole per la scomparsa di Walkes ribadendo come fosse un giocatore amato da tifosi e compagni. Inoltre, ha confermato che “la MLS si sta coordinando con il club Charlotte FC per fornire ai familiari le risorse e il supporto di cui potrebbero aver bisogno durante questo tragico momento”.