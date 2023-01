Allegri trema: le parole dell’ex Juve sono un avvertimento

Massimiliano Allegri teme per il suo futuro sulla panchina della Juventus: le parole di un grandissimo ex sono un avvertimento per lui.

Le voci sul futuro dell’allenatore bianconero non cessano mai: la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

Fino ad ora, la seconda esperienza alla Juventus di Massimiliano Allegri è stata ricca di alti e bassi. L’allenatore bianconero è sempre stato in discussione sin dal suo ritorno e, di conseguenza, il futuro è un enigma.

Allegri nella bufera, è di nuovo polemica sull’allenatore

Il suo ritorno alla Juve nell’estate del 2021 aveva illuso molti tifosi bianconeri di rivedere la propria squadra ritornare immediatamente a lottare per lo scudetto. Il rendimento avuto dalla squadra nel corso di questa ultima stagione e mezza però è stato ben lontano dalle aspettative, creando così una vera e propria spaccatura con i supporter, i quali sui social continuano a puntare il dito contro il tecnico.

Le colpe additate ad Allegri sono principalmente quelle di non aver mai dato un’impronta di gioco concreta alla propria formazione, rimanendo indietro rispetto alle richieste del calcio moderno ed andando quindi a limitare la crescita di alcuni giocatori. Nonostante i giovani lanciati dal tecnico toscano in questa stagione, le critiche dei sostenitori non si sono placate ed i ragionamenti sul futuro sono inevitabili.

Il contratto firmato da Allegri al suo ritorno a Torino prevede, oltre a questa stagione, altre due annate: l’accordo economicamente molto pesante e la situazione finanziaria della Juve non semplificano di certo un suo esonero, tanto che pensare ad un addio è quantomeno difficile, ma le conclusioni verranno tratte a fine anno.

Per l’ex allenatore del Milan resta però un po’ di preoccupazione in maniera particolare dopo le parole forti e sorprendenti di un grandissimo ex della Vecchia Signora, vale a dire l’attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte.

Conte via da Tottenham a fine anno? Le parole sono chiare

L’avventura londinese di Antonio Conte non sta fin qui regalando i risultati sperati. A differenza del passato, l’ex allenatore di Juventus ed Inter non sta riuscendo a lasciare la sua impronta sulla squadra e gli alti e bassi di questa stagione ne sono un esempio. Nelle sue dichiarazioni alla stampa l’allenatore italiano non ha nascosto una certa insofferenza per la sua attuale situazione e per questo occorre tenere d’occhio il suo futuro.

“Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare una riflessione importante sul mio futuro”, questa una delle frasi più interessanti che Conte ha rilasciato al The Guardian in una lunga intervista. La presenza in Italia della moglie e della figlia potrebbe quindi condurlo ad un ritorno in Serie A e la Juve potrebbe essere una soluzione. Luca Momblano, giornalista vicino all’ambiente bianconero, ha rivelato che il tecnico salentino avrebbe avuto un accordo di massima con l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, ma il cambio in dirigenza ha congelato il tutto. Il futuro di Conte e della Juve resta quindi in bilico e chissà che non possa incontrarsi un’altra volta come già successo in passato.