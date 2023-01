“Ama la cucina napoletana”: il ‘big’ è già sulla lista di Spalletti

Il Napoli ha la testa alla prossima partita di Salerno ma il mercato non si ferma: Giuntoli ha messo gli occhi sull’attaccante.

Gl azzurri capitanati da mister Luciano Spalletti preparano la sfida sentitissima dell’Arechi contro la Salernitana. Un match fondamentale per proseguire il proprio percorso in solitaria in cima alla classifica con la speranza che le inseguitrici Milan, Juventus e Inter facciano un passo indietro.

Ma le attenzioni della società non sono rivolte solo al campo, al campionato, ma anche al calciomercato: il Napoli infatti ha già in mente una serie di colpi per i quali spera di affondare nelle prossime ore. Giuntoli non perde tempo e pensa già al prossimo talento da consegnare a Spalletti.

Napoli, Giuntoli a caccia di nuovi profili in avanti

Il Napoli è una delle poche società virtuose per la sua politica all’insegna della sostenibilità finanziaria nonché alla capacità di riuscire a intelaiare ottimi rapporti con tutti i profili che stanno dietro alle mosse di calciomercato (agenti, procuratori, direttori sportivi ecc.). Dunque i tifosi sono già convinti che il loro ds, Cristiano Giuntoli, stia lavorando al meglio per concedere a Spalletti una rosa all’altezza per l’anno prossimo. Sono tanti i nomi presenti sul taccuino del dirigente azzurro.

Si parla giò da diverse settimane dell’interessamento del centrocampista marocchino dell’Angers Azzedine Ounahi, ma la situazione si è complicata con l’inserimento del Leeds che, forte della liquidità ha a disposizione, ha grandi possibilità di convincere il talentuoso mediano.

Poi le attenzioni azzurre, visto il futuro incerto di Lozano che avebbe manifestato la volontà di salutare la Campania, sono rivolte anche sugli esterni e più in generale in avanti. Ebbene proprio in questo ambito si sta concentrando il lavoro di Giuntoli.

Napoli, spunta il nome di En-Nesryi

Ciro Venerato, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni della RAI ha parlato del mercato azzurro, sia di quello invernale che quello relativo al prossimo futuro. Per Venerato, Giuntoli infatti si sta principalmente muovendo per portare a casa un ottimo profilo in avanti, talentuoso e funzionale agli schemi tattici di Luciano Spalletti. Vorrebbe in effetti replicare ciò che fece l’anno scorso con le operazioni Kim Minjae e Kvaratskhelia.

In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Youssef En-Nestyi, attaccante marocchino del Siviglia che ha dimostrato una certa poliedricità in avanti. Secondo Venerato, il marocchino già sarebbe invaghito dei colori azzurri e della cucina napoletana. Infatti a Siviglia è solito mangiare nel noto ristorante di Saverio, frequentato in passato da altri calciatori e allenatori italiani come Ciro Immobile e Vincenzo Montella.