Napoli, c’è preoccupazione: l’annuncio appena arrivato ‘agita’ tutti

Attenzione, cosa sta succedendo? Il Napoli è in allerta, quello che è appena successo mette tutti in agitazione.

La squadra di Spalletti ha un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici, ma mancano ancora venti partite alla fine del campionato.

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la cocente delusione per l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano della Cremonese ai rigori. Il match con i grigiorossi ha lasciato l’amaro in bocca, ma per Spalletti non ci sono dubbi: non ci saranno strascichi in vista del prossimo match contro la Salernitana. Intanto, però, una squadra è pronta a dare il tutto per tutto per la rimonta: il messaggio è chiaro.

Napoli, paura rimonta? Una squadra spinge per l’impresa

Ad oggi, il Napoli ha un margine di nove punti sul Milan e di dieci su Inter e Juventus. La prossima partita con la Salernitana, ad ogni modo, sarà fondamentale per chiudere al meglio il girone d’andata e lanciare un messaggio dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il derby campano con i granata nasconde diverse insidie: la formazione di Nicola (esonerato e richiamato nel giro di 48 ore) vorrà rifarsi dopo la brutta gara persa a Bergamo per 8-2.

La corsa allo scudetto, ad ogni modo, è ancora molto aperta mancando ancora venti partita alla fine della Serie A. Per vincere, dunque, il Napoli dovrà mantenere la concentrazione fino alla fine, perché le squadre alle spalle hanno intenzione di mettere pressione. In particolare, la più slanciata sarebbe l’Inter: la vittoria in Supercoppa ha dato una grande carica ai nerazzurri.

Il netto 3-0 nel derby grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez ha dato molta carica alla squadra di Inzaghi, che lunedì sera sfiderà l’Empoli a San Siro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gruppo si sarebbe parlato dopo la finale confrontandosi anche con l’allenatore: ora l’obiettivo è mettere pressione al Napoli per tentare una rimonta scudetto che sarebbe senza precedenti dato il distacco a questo punto della stagione.

Messaggio agli azzurri: l’Inter ci proverà

Dopo la partita contro il Milan, diversi giocatori si sarebbero confrontati fra loro e con Inzaghi per ribadire che, nelle prossime partite di campionato, sarà necessario avere l’atteggiamento messo in campo contro i rossoneri per sperare nella rimonta scudetto. Inoltre, alcuni senatori dello spogliatoio avrebbero avuto anche un dialogo con Steven Zhang.

Al presidente sarebbe stato confermato che il gruppo metterà in mostra lo stesso spirito della finale durante le partite di Serie A, ma anche agli ottavi contro il Porto. La rimonta scudetto è molto complicata, ma l’Inter ci crede: sarà vietato sbagliare.