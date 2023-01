Zielinski, chi è la moglie: come si sono conosciuti, come è nato l’amore e cosa pensa di Napoli

By

Lady Zielinski confessa cosa pensa di Napoli. Ecco cosa ha detto ma soprattutto scopriamo altre curiosità sulla donna.

Napoli è una città magica, ma a volte si dimostra come negativa per chi proviene dall’estero e non è del tutto abituato ai ritmi frenetici tipici della terra partenopea. Tuttavia esistono le eccezioni di chi prontamente diventa un tutt’uno con il clima e con la gente.

È il caso di Zielinski, un ragazzo che in pochi anni è diventato sempre più “napoletano” scrollandosi di dosso la glacialità tipica dei ragazzi polacchi, e più in generale provenienti dall’est Europa. A suon di reti e di giocate è sempre stato fondamentale per ogni allenatore che ha guidato il Napoli.

Napoli-Zielinski, rinnovo in bilico, ma c’è voglia di proseguire

Nonostante le voci di mercato che non mancano mai, Piotr Zielinski rimane al centro del progetto azzurro voluto e architettato da Luciano Spalletti. Tanto è il talento che ha dispozione che secondo il tecnico toscano il polacco avrebbe addirittura dei margini di miglioramento. E per questo quando è in campo, anche quando appare meno lucido del solito, Spalletti lo striglia e lo incoraggia come se fosse suo figlio (è capitato di recente ad esempio contro la Cremonese).

Zielinski, non è una novità, ama profondamente la città. Una terra che lo ha accolto a braccia aperto dopo l’ottima esperienza formativa all’Udinese e per la quale farebbe follie. Non è un segreto che abbia intenzione di rimanere rinnovando il contratto, anche se nelle ultime ore stanno emergendo delle frizioni circa l’ingaggio da percepire, considerato fin troppo al ribasso dal suo entourage.

Tuttavia, malgrado questi motivi tecnici, il polacco rimarrà sempre legato alla città. Lo conferma anche la moglie Laura Slowiak.

Zielinski, la moglie: “Napoli città meravigliosa”

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, non ne vuole proprio sapere di lasciare la città partenopea e potrebbe chissà essere fondamentale per la questione rinnovo. A prescindere da ciò tuttavia il legame che ha con Napoli è un qualcosa di indescrivibile, di cui fa fatica persino a parlarne.

Intervistata dall’emittente polacca Dobry TVN, Lady Zielinski non ha dubbi sul fatto che Napoli sia una città meravigliosa: “Non conoscevo nessuno di Napoli, ma ho capito subito che si trattava di un posto meraviglioso“, dice Laura sottolineando anche che considera quella napoletana l’avventura più grande della sua vita, per le persone che ha incontrato e per le vicisittudini che ha vissuto con Piotr.

Poi non mancano alcuni aneddoti legati al modo con cui ha conosciuto il centrocampista: “Abitavamo vicini, ci siamo sempre incrociati da piccoli, ma solo nel 2014 ci siamo conosciuti meglio anche grazie a dei nostri amici in comune“, racconta Laura al termine della chiacchierata.