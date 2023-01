Attento Napoli: c’è un ritorno di fiamma per Osimhen

La straordinaria stagione di Victor Osimhen con il Napoli ha acceso su di lui i riflettori del calcio mondiale. Diverse big d’Europa, infatti, pensano di strapparlo ai partenopei.

In questo primo scorcio di stagione Victor Osimhen ha dimostrato di essere spesso immarcabile.

Bravo nel gioco aereo, nel far salire la squadra e nel dialogare con i compagni, farebbe comodo a molte squadre di prima fascia.

Victor non si ferma più: Osimhen si è preso il Napoli a suon di gol

Dopo alcune stagioni in cui aveva mostrato solo parte del suo repertorio, frenato costantemente da sfortunati episodi che lo hanno costretto a restare ai box, Victor Osimhen sta finalmente riuscendo a giocare con continuità. L’attaccante nigeriano anche nei due anni precedenti in maglia azzurra aveva mostrato un’ottima verve realizzativa ma i grandi infortuni alla spalla e allo zigomo lo avevano tenuto fuori causa per diverso tempo. Nonostante ciò erano arrivati 10 e 14 gol in Serie A nelle prime due stagioni al Napoli. Adesso che i problemi fisici sembrano essere passati Victor Osimhen è riuscito a dispiegare le sue ali e diventare quel finalizzatore che gli azzurri cercavano.

Osimhen, infatti, è attualmente il capocannoniere della Serie A con 12 reti realizzate in 14 presenze a +3 su Lautaro Martinez, Nzola e Lookman e +4 rispetto a Marko Arnautovic e Rafael Leao. Le sue reti, spesso decisive, hanno fatto volare il Napoli di Spalletti che in Osimhen ha trovato colui il quale è in grado di finalizzare al meglio la grande mole di gioco offensiva degli azzurri. L’intesa con Kvaratskhelia, inoltre, lascia ben sperare i tifosi per il prosieguo della stagione dove il Napoli punta a portare a casa un trofeo tra Scudetto e Champions League, vista la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese.

Osimhen incanta: le big d’Europa studiano il colpo

Le grandissime prestazioni mostrate fino ad ora, però, non lasciano tranquilli i tifosi del Napoli. Grazie alla super stagione, infatti, tante squadre di prima fascia stanno monitorando la situazione di Osimhen e, magari, tentare un assalto in estate. Secondo il Daily Mail, infatti, il Manchester United potrebbe tornare alla carica per acquistare il nigeriano.

Dopo le voci che lo volevano ad Old Trafford già dalla scorsa estate, con la suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli come contropartita, i Red Devils potrebbero tentare l’affondo agli albori della prossima stagione. Per cederlo Aurelio De Laurentiis, però, non sarebbe intenzionato a far sconti e chiede una cifra superiore ai 100 milioni per il proprio centravanti. Per lo United, nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo con il Napoli o con il calciatore, l’alternativa al nigeriano potrebbe essere Gonçalo Ramos. Il portoghese si è messo in mostra sia con il Benfica che con il Portogallo durante Qatar 2022. La sua tripletta contro la Svizzera ha impressionato gli osservatori ma, anche per lui, la cifra per strapparlo ai lusitani si aggira intorno ai 100 milioni di euro.