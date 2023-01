“È il tuo ragazzo?”, la domanda a Chanel Totti: ecco come ha risposto

Chi è il ragazzo di Chanel Totti? Qualcuno le chiede questa cosa in diretta e la reazione di lei è di quelle che lasciano di sale.

Chanel Totti ha un ragazzo con il quale cominciare a sperimentare le piacevoli e liete fasi dell’amore?

Come tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentare alla sua età – la figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi è a metà tra i 15 ed i 16 anni – anche lei certamente ha compiuto i primi passi in questo senso.

E se Chanel Totti un ragazzo ce l’abbia oppure no, demandiamo tutto alle parole proprio da parte di mamma Ilary Blasi, rilasciate nel corso dell’anno passato. “Lei si prende e si lascia, come è normale che sia alla sua età. Non bisogna dare troppo peso a ciò”.

L’abbiamo fatto tutti e sappiamo che molto difficilmente qualcuno a cui ci leghiamo da adolescenti o da “pre-adulti” finisce poi con il trascorrere accanto a noi il resto della sua vita. Eppure un “ragazzo” di Chanel Totti ha fatto capolino, nel corso di una live social.

Chanel Totti ragazzo, “ma è lui?”

Il Nono re di Roma, un tiktoker o comunque una figura attiva in ambito social, ha intervistato in una diretta proprio Chanel Totti ed una amica, Carolina. Si è parlato di un po’ tutto, anche delle simpatie calcistiche della secondogenita di Totti e della Blasi.

La giovane ha ammesso di essere romanista “per osmosi”. Con quel papà lì non poteva non venire su a tinte giallorosse. Ma c’è stato qualche bel passaggio anche in merito ad un’altra squadra. “Tra Napoli e Juventus? Meglio il Napoli“.

Poi ecco che fa irruzione qualcuno nella stanza dove Chanel e la sua amica si trovano. L’intervistatore coglie subito la palla al balzo per chiedere chi sia. E la giovane Totti risponde con un sorriso: “È Christian”.

La risposta di Chanel è un siluro

Fa seguito una domanda ficcante: “Ma è il tuo ragazzo?”. E Chanel non si scompone e rivela chi sia Christian. “È mio fratello”. Per quello che è un epic fail colossale da parte del Nono re di Roma. Ma tutto da ridere, e lui è il primo a fare della autoironia.

Riguardo a Christian Totti, che è invece il primogenito di Totti e della sua ex moglie Ilary Blasi (la terza figlia è invece Isabel, n.d.r.) si sa invece che l’amore rappresenta per lui una certezza oggi. La sua attuale fidanzata ha infatti un nome. Si chiama Melissa ed è una attrice. Per quanto riguarda Chanel invece non sembra essere ancora arrivato il momento per intraprendere una storia sulla quale cercare di costruire qualcosa di significativo anche per l’avvenire.