Ilary Blasi, la foto con Bastian: c’è un ‘dettaglio’ che fa spalancare gli occhi

Ilary Blasi è definitivamente uscita allo scoperto ufficializzando attraverso i social la sua relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco non noto nell’ambiente del gossip.

Dopo gli scatti a St. Moritz e nei viaggi successivi, durante le vacanze a Parigi la Blasi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram taggando il profilo di Bastian.

Nel soggiorno parigino, tra hotel di lusso e abiti d’alta moda, è venuto fuori un dettaglio da far spalancare gli occhi.

Dopo Francesco anche Ilary “ufficializza” la nuova relazione

Solo qualche mese fa la rottura di una delle coppie più in voga nello star system italiano, Francesco Totti e Ilary Blasi, aveva sorpreso un po’ tutti. Le tempistiche della separazione hanno da subito lasciato immaginare ad una rottura ormai in atto da tempo e nascosta al grande pubblico. I primi tentativi di mantenere private la faccenda, però, hanno lasciato il posto ad un vero e proprio contenzioso tra i due. La questione, infatti, ha preso proprio la direzione opposta con l’ex coppia che si spediva bordate anche a mezzo stampa. Il grande polverone si è spento in fretta e Francesco Totti ha attirato l’attenzione su di sé mostrandosi in pubblico con Noemi Bocchi, nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma.

La nuova coppia ha iniziato sempre più a mostrarsi in giro, con compleanni e ricorrenze passate senza nascondersi. A distanza di mesi da Francesco, inoltre, anche Ilary è stata vista in dolce compagnia. I primi scatti tra Ilary Blasi e il suo nuovo compagno, Bastian Muller, sono stati fatti all’estero, durante le vacanze a St. Moritz dei due. Subito dopo sono venute fuori le foto durante i festeggiamenti per il nuovo anno, passati in Thailandia.

Fuga parigina per Ilary: il dettaglio sul compagno lascia sbalorditi

Dopo le prime avvisaglie di relazione, dunque, nell’ultimo viaggio compiuto da Ilary Blasi e Bastian Muller, la conduttrice ha voluto seguire l’esempio del marito e ha deciso di non nascondersi più, “ufficializzando” la relazione con l’imprenditore tedesco. Ilary, infatti, ha deciso di pubblicare sulle sue stories di Instagram delle foto del soggiorno nella capitale francese taggando il profilo Instagram di Bastian. In particolare, una foto dei due ha attirato l’attenzione, con l’immagine che mostra un dettaglio non da poco.

La foto riprende le gambe di Ilary che si intrecciano con le mani del nuovo compagno tedesco. Ed è proprio lí che si trova il dettaglio da urlo, al polso di Bastian. Si tratta di un prezioso Rolex, probabilmente un modello Submariner, fiore all’occhiello del noto colosso di orologi. Il dettaglio, oltre a brillare e luccicare, potrebbe portare qualcuno a pensar male. Uno degli argomenti del contenzioso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, erano proprio i Rolex dell’ex calciatore sottratti, secondo quest’ultimo, dalla conduttrice. Intanto, Ilary si gode il suo nuovo amore nella Parigi di lusso.