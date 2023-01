La Juventus si lecca le ferite per la sentenza della Corte d’Appello, ma molti tifosi non ci stanno: per loro è in atto deliberato contro il club bianconero.

Non sono passate nemmeno ventiquattore con la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha praticamente messo una pietra tombale sulla stagione della Juventus, iniziata male ma proseguita meglio con ben otto vittorie consecutive fino al ko di Napoli.

Il giudizio della Corte sul caso plusvalenze non lascia adito a dubbi: sono ben quindici i punti di penalizzazione contro la società bianconera che da quarta scivola al decimo posto a soli 22 punti. Insomma, una sentenza a suo modo storica che non è stata presa benissimo dai tifosi dei colori bianconeri.

Sentenza Juve: i tifosi non ci stanno

Una sentenza del genere, che ricordiamo è solo la punta dell’iceberg per l’ammontare dei reati che secondo l’accusa la Juventus avrebbe commesso, ha sconvolto i tifosi della Vecchia Signora che, in poche settimane, sono passati dal sognare una rimonta alla capolista Napoli, a sperare di raggiungere il quarto posto (cosa abbastanza impossibile). In breve uno shock dal quale la squadra vorrà subito riprendersi. Come? Scendendo in campo con la voglia e la determinazione giusta.

Non sarà una missione facile, l’ambiente ne é uscito con le ossa rotte. La tifoseria bianconera da ore riversa la sua rabbia sui social definendo la sentenza della Corte federale come assolutamente fuoriluogo nonché deleteria per l’immagine del calcio italiano. Anche diversi ex calciatori e giornalisti di chiara fede bianconera l’hanno aspramente criticata. Uno di questi, Claudio Marchisio, su Twitter ha scatenato un fiume di commenti e critiche.

Juventus, Marchisio: “Perché solo la Juventus?”

Claudio Marchisio su Twitter ha immediatamente commentato la notizia. In breve non capisce il motivo per cui solo la Juventus debba pagare un prezzo così alto su una manovra, come la plusvalenza, che viene usata da tutti i club europei in sede di mercato.

L’ex centrocampista, ironicamente, spiega il significato della parola “plusvalenza” per poi dire che solo la Juventus paga per averla applicata negli anni scorsi. “Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla #Juventus, anche se usata da tutte le società“.