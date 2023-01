By

Dopo la penalizzazione subita dalla Juventus per il caso plusvalenze, anche il Napoli di De Laurentiis potrebbe essere coinvolto.

Nella serata di venerdì, il calcio italiano è stato sconvolto dalla decisione della Corte d’Appello della FIGC di infliggere alla Juventus di Massimiliano Allegri la bellezza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Questa decisione è stata molto dura, anche perché la stessa Procura federale aveva chiesto meno punti di penalizzazione: esattamente 9. La sentenza della Corte d’Appello dellal FIGC ha fatto discutere non solo per l’entità della punizione, ma anche dal fatto che tra i club coinvolti in questo filone d’indagine solo la Juventus ha subito delle sanzioni.

Con questa penalizzazione, la ‘Vecchia Signora’ è precipitata in classifica. I bianconeri, infatti, adesso sono al decimo posto con un distacco dal quarto posto di ben 12 punti. La Juventus ha comunque già annunciato che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, il quale si pronuncerà sulla legittimità o meno della sentenza della Corte d’Appello della FIGC. Tuttavia, proprio in queste ore, ci sono delle indiscrezioni che riguardano anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Caso plusvalenze, il procuratore Chiné chiderà gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis: i dettagli

Secondo quanto raccolto da ‘La Repubblica’, infatti, anche il club partenopeo è sotto la luce dei riflettori per la trattativa che portò Victor Osimhen nel 2020 a vestire la maglia azzurra. Le dichiarazioni ‘auto accusatorie sono carpite con l’utilizzo dei mezzi della giustizia ordinaria. Senza, è quasi impossibile colpire un club. Per questo motivo, a breve, il procuratore Chiné chiederà alla Procura della Repubblica di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, in attesa di possibili aggiornamenti su questa vicenda, il patron partenopeo può godersi un altro successo della sua squadra. Il Napoli, infatti, ha battuto sabato la Salernitana allo Stadio Arechi con il risultato di 2-0, grazie alle reti realizzate da Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso il girone di andata con la bellezza di 50 punti

Con il successo nel derby contro i granata, la squadra di Luciano Spalletti ha chiuso il girone di andata con la bellezza di 50 punti. I partenopei, nonostante questa situazione di classifica, non possono rilassarsi, anche perché domenica prossima allo Stadio Maradona arriverà la Roma di José Mourinho.