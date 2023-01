Roma, pessima notizia dopo l’addio di Zaniolo: l’annuncio è appena arrivato

E’ clamoroso quanto successo nelle ultime ore: proprio dopo la notizia della partenza di Zaniolo, per i tifosi della Roma arriva un’altra stangata.

La Roma dopo aver incassato la volontà di Nicolò Zaniolo di lasciare la Capitale si è prontamente fiondata sul mercato alla ricerca di un suo sostituto.

Ma le voci che vedevano il fantasista spagnolo vicino alla Roma sono state spente dal dirigente ex Napoli e Avellino che ha confermato che tutto quanto detto dai media nelle ultime ore non è assolutamente veritiero. Una vera e propria doccia fredda per il club dei Friedkin.

Roma, l’addio di Zaniolo tra le polemiche

Nicolò Zaniolo non ha mai mostrato tutto il suo potenziale. Alla Roma erano quasi sicuri che quest’anno sarebbe stato quello buono, quello in cui il fantasista scuola Inter avrebbe spiccato definitivamente il volo dopo anni vissuti tra alti e bassi. Ed è proprio questo il neo del centrocampista offensivo: la non capacità di dare continuità alle prestazioni.

Una sorta di diamante grezzo che tuttavia continua a rimanere tale nonostante le sgrida paterne di José Mourinho che lo ha sempre ritenuto un giocato all’altezza delle aspettative. Invece in una serata di metà gennaio arriva la notizia shock con il calciatore che ha praticamente deciso di voler salutare la Roma.

Una tale notizia da una parte ha allarmato i tifosi e dall’altra ha spinto la dirigenza guidata da Thiago Pinto a muoversi immediatamente sul mercato per cercare un sostituto. Si è parlato di un possibile affondo per Gerard Deulofeu dell’Udinese, ma il direttore dell’area tecnica friulana Pierpaolo Marino ha stroncato sul nascere tutte le voci di mercato.

Pierpaolo Marino: “Deulofeu? Un tormentone”

Pierpaolo Marino in una intervista a Sky Sport ha parlato del momento negativo dell’Udinese, che proviene da una settimana di ritiro dopo il ko interno contro il Bologna, e ha successivamente sottolineato l’infondatezza delle voci di mercato che vedevano Gerard Deulofeu, leader tecnico della squadra, vicino alla Roma.

Marino non ci sta e definisce tutto ciò un semplice tormentone da cui stare alla larga: “Deulofeu? Un tormentone di calciomercato che è nato perché è apprezzato da molte squadre“, afferma il direttore sottolineando che con la Roma non c’è mai stata la volontà di avviare una trattativa vera e propria per lo spagnolo ex Milan e Watford. Infine, Marino ha sottolineato che l’intenzione della Famiglia Pozzo non è vendere i suoi gioielli, ma convincerli a restare. Per questo avrebbe offerto a Deulofeu un rinnovo di contratto.