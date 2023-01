Zaniolo, c’è già il sostituto: il nome scalda i tifosi giallorossi

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino all’addio alla Roma: la dirigenza è alla ricerca di un sostituto da regalare a Mourinho.

Il 22 giallorosso è ufficialmente sul mercato. In attesa di ricevere offerte, i giallorossi stanno cercando un possibile nuovo innesto.

L’avventura di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma è ormai giunta ai titoli di coda. Il giocatore ha rifiuto la convocazione per il match con lo Spezia ed è ufficialmente sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore ci sarebbero tre squadre estere: West Ham, Tottenham e Borussia Dortmund. In particolare, però, sarebbero gli Spurs quelli maggiormente interessati. Nel frattempo, Mourinho aspetta un sostituto.

Zaniolo, è finita con la Roma: caccia al sostituto

La storia d’amore fra Nicolò Zaniolo e la Roma ha toccato il picco massimo durante la scorsa stagione, quando è stato proprio un gol del 22 contro il Feyenoord a regalare la Conference League ai giallorossi. Tuttavia, già in estate si è vociferato di un suo possibile addio in seguito a dei colloqui fra Tiago Pinto e Fabio Paratici. Come anticipato, ora il Tottenham sarebbe pronto a tornare alla carica per il giocatore.

Il trequartista ha un contratto in scadenza nel 2024 e l’accordo per il rinnovo non è mai stato trovato. Di conseguenza, la società vorrebbe evitare di perdere il giocatore a parametro zero fra un anno vendendolo ora. Il costo del cartellino si aggira intorno ai €35/40 milioni: gli Spurs ci starebbero pensando, ma non avrebbero ancora avanzato offerte ufficiali. Come di consueto per il mercato di gennaio, un affare simile potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni della sessione.

Mourinho gradirebbe un sostituto nonostante l’arrivo di Solbakken dal Bodo/Glimt. Secondo Tuttosport, la Roma avrebbe messo gli occhi su un esubero di lusso proveniente dalla Premier League: Hakim Ziyech.

Il marocchino non ha mai avuto continuità con la maglia del Chelsea a causa delle fittissima concorrenza. I Blues, in questa sessione di mercato, hanno ingaggiato altri tre giocatori offensivi come Mudryk, Joao Felix (in prestito) e Madueke: lo spazio per l’ex Ajax è sempre più ridotto, anche se ha giocato da titolare durante l’ultimo match con il Liverpool.

Ziyech, che è stato un obiettivo del Milan in estate, è già stato nel mirino della Roma in passato e ora potrebbe tornare ad essere un nome attuale. Gianluca Di Marzio ha confermato che la società ha già avuto un contatto con l’agente del marocchino. Ovviamente, però, ogni operazione in entrata sarà legata a stretto contatto con il futuro di Zaniolo: senza una sua partenza, è difficile ipotizzare un acquisto oneroso.

Ipotesi Serie A: l’altro profilo che piace alla Roma

In attesa di capire quando e come Zaniolo sarà ceduto, la Roma sonda più opzioni per il nuovo rinforzo. Ziyech piace molto, ma ha un ostacolo: l’ingaggio pesante da €6.5 milioni annui. Secondo La Repubblica, ci sarebbe un’altra opzione low cost dalla Serie A: Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2024 con l’Udinese e, per ora, non si sarebbe ancora parlato di rinnovo. I friulani potrebbero accettare una proposta da circa €10 milioni, ma anche in questo caso bisognerà aspettare l’eventuale addio di Zaniolo.