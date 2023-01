Salta Napoli-Roma: la notizia che preoccupa tutti

Domenica prossima andrà in scena Napoli-Roma, ma uno dei protagonisti non potrà prendere parte alla gara: c’è preoccupazione.

Gli azzurri saranno impegnati nel big match contro la formazione di Mourinho: un titolare, però, sarà assente.

Il confronto fra Napoli e Roma è molto atteso. Gli azzurri hanno chiuso il girone d’andata con 50 punti grazie alla vittoria ottenuta nel derby campano contro la Salernitana: l’obiettivo è ripetersi nella seconda parte del campionato. Gli uomini di Mourinho, però, saranno un avversario decisamente complicato. Intanto, c’è preoccupazione per l’assenza di uno dei titolari.

Napoli-Roma, uno dei titolari non ci sarà: assenza pesante

Il Napoli ha disputato un girone d’andata al di sopra delle aspettative dominando la Serie A. La formazione di Spalletti ha raggiunto quota 50 punti dopo la vittoria sul campo della Salernitana: i gol di Di Lorenzo ed Osimhen hanno regalato la vittoria nel derby campano agli azzurri. L’obiettivo è mantenere questi ritmi per vincere lo scudetto: al momento il vantaggio su Milan ed Inter è rassicurante, ma mancano 19 partite alla fine del campionato.

La Roma sarà un’avversaria complicata. Gli uomini di Mourinho sono reduci dalla vittoria per 0-2 sul campo della Spezia grazie alle firme di El Shaarawy ed Abraham e hanno momentaneamente raggiunto l’Inter, che domani sarà impegnata a San Siro contro l’Empoli. I giallorossi, che ormai non contano più su Zaniolo, puntano con decisione alla qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia, lo Special One non potrà contare su uno dei suoi titolari nel match contro il Napoli. Durante la sfida allo Stadio Picco, infatti, uno dei suoi giocatori diffidati ha rimediato un’ammonizione: si tratta di Zeki Celik.

Il turco non potrà dunque scendere in campo al Maradona in seguito al cartellino giallo ricevuto al minuto 88 che, sicuramente, non avrà fatto felice Mourinho. Sarà un’assenza pesante per l’allenatore portoghese che, dopo il caso Karsdorp, ha puntato fortemente sull’ex Lille per la corsia destra.

Celik squalificato: le possibili alternative per la fascia destra

Senza Celik, Mourinho dovrà scegliere attentamente chi schierare sulla destra. Quasi sicuramente non sarà Karsdorp: la rottura con l’olandese pare definitiva e solo un chiarimento in settimana potrebbe cambiare le carte in tavola in questo momento. La soluzione più probabile, invece, prevede lo spostamento di Zalewski da sinistra a destra.

Il polacco, solitamente, gioca a sinistra, ma già in passato ha dimostrato di essere in grado di agire anche sulla fascia opposta. Se il numero 59 dovesse essere impiegato sulla destra, allora a sinistra sarebbero in tre a giocarsi una maglia: Spinazzola (il grande favorito), El Shaarawy (per una Roma a trazione anteriore) e Viña (che è più indietro nelle gerarchie).

Mourinho valuterà ogni possibilità in settimana per poi prendere una decisione definitiva: contro gli esterni del Napoli servirà una grande prova difensiva, senza però tralasciare l’aspetto offensivo. Ecco perché parte della partita si giocherà proprio in quei settori del campo: la scelta sarà molto importante.