Napoli (ma non solo) coi fari puntati sul gioiellino: colpo clamoroso!

Il mese di gennaio ha visto scendere nuovamente le squadre in campo dopo la lunga pausa dovuta al mondiale. In questo mese a tenere banco c’è anche il mercato con il Napoli sempre in prima linea.

Gli azzurri si sarebbero aggiunti alla già folta lista delle pretendenti per il gioiellino italiano.

Gli ottimi rapporti tra i due club, inoltre, rendono molto concreta la possibilità di un trasferimento proprio al Napoli.

Si fermano le big: il Napoli potrebbe allungare ancora

L’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese sembra non aver lasciato strascichi nei pensieri della banda di Spalletti. Gli azzurri, infatti, si sono subito rialzati e nel derby campano dell’Arechi hanno superato la Salernitana 2-0. Ancora una volta a segno Osimhen, sempre più capocannoniere di questa Serie A e trascinatore dei partenopei. Nonostante l’assenza di Kvaratskhelia e la difesa compatta messa in campo da Davide Nicola, con possesso palla e pazienza il Napoli è riuscito a conquistare i tre punti aumentando, in attesa di Lazio-Milan, il suo vantaggio sulle inseguitrici.

Del gruppone che concorre per l’Europa, infatti, solo la Roma è riuscita a conquistare i tre punti in casa dello Spezia. Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium hanno dato vita ad un grande e pirotecnico match conclusosi 3-3 e che ha diviso la posta in palio alle due squadre. Inaspettata, invece, la sconfitta dell’Inter. I nerazzurri venivano dalla convincente vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. Nel match di San Siro contro l’Empoli il doppio giallo rimediato nel primo da Skriniar ha messo in difficoltà gli uomini di Inzaghi che, nella ripresa, sono capitolati al gol del giovane Tommaso Baldanzi.

C’è la fila per il giovane talento: il Napoli potrebbe sfruttare i suoi canali

In questo gennaio di campo non può di certo mancare il calciomercato. Sono diverse, infatti, le squadre che stanno scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi utili da inserire subito in squadra. C’è anche chi, però, si muove in anticipo e cerca di incanalare adesso i colpi per il futuro. Tra queste squadre c’è il Napoli, molto attento nella ricerca dei giovani talenti. Come riportato da Alfredo Pedullà, diverse squadre di Serie A sarebbero rimaste impressionate dalle prestazioni del match winner di San Siro: Tommaso Baldanzi.

Baldanzi è un trequartista classe 2003 che ha esordito in prima squadra al termine della scorsa stagione. In questo campionato il trequartista nativo di Poggibonsi ha già messo a segno 4 reti nei 10 gettoni di Serie A fino ad ora collezionati. La tecnica e la personalità di Baldanzi hanno impressionato le grandi di Serie A che adesso chiedono informazioni all’Empoli per acquistarlo. Tra le pretendenti c’è anche il Napoli che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con la società toscana per bruciare la concorrenza.