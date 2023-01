“Ha un problema…”: Zaniolo shock, cosa spunta fuori

Una notizia shock che riguarda Zaniolo della Roma: ecco cosa spunta fuori proprio nelle ultime ore. Il calciatore…

Giorni di mercato movimentati in casa Roma dove sta tenendo banco la questione relativa al futuro di Nicolò Zaniolo che sembra ormai in procinto di lasciare i giallorossi.

Il trequartista classe 1999 è in totale rottura con José Mourinho e non ha voluto prendere parte alla trasferta di La Spezia, scatenando le critiche dei tifosi giallorossi che hanno mal digerito questo comportamento. La dirigenza capitolina sa di essere arrivata ad un punto morto con Zaniolo e l’addio è questione di tempo, sebbene Mourinho abbia affermato come il fatto che voglia andare via non vuol dire che ciò accada.

Zaniolo tra Milan e Tottenham: la Roma non molla

La telenovela Nicolò Zaniolo è destinata ad accompagnarci per tutta l’ultima settimana della finestra invernale di calciomercato. Il giocatore della Roma, ormai ai ferri corti con José Mourinho, vuole andare via e vuole farlo nel più breve tempo possibile e gli estimatori non mancano. Diversamente dall’estate dove era forte l’interesse della Juventus, stavolta su Zaniolo è in forte pressing il Milan che ieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha incontrato il suo entourage per provare a trovare l’accordo, con il giocatore che ha già dato l’ok per il trasferimento in rossonero.

Oltre al Milan, su Zaniolo c’è anche l’interesse del Tottenham che pure ha contattato il suo entourage strappando il si del giocatore, con la squadra di Conte che, come i rossoneri deve convincere la Roma. Entrambe le squadre, infatti, vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo riscatto, con il Milan che lo vorrebbe fissare a 19 milioni di euro, mentre il Tottenham è disposto ad arrivare a 30 milioni di euro pur di avere Zaniolo. Tuttavia, la formula dell’operazione non convince la Roma che vorrebbe una cessione a titolo definitivo e solo per un’offerta tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Nonostante Zaniolo voglia andare via, la Roma non ha intenzione di mollare e svendere il giocatore che lascerà la Capitale solo alle sue condizioni. L’atteggiamento del trequartista classe 1999, nel frattempo, sta continuando a far discutere e su di lui si è espresso anche Paolo Di Canio, con l’ex bandiera della Lazio che ha rilasciato dichiarazioni molto dure.

Di Canio attacca Zaniolo: parole durissime dell’ex Lazio

Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, anche Paolo Di Canio si è voluto esprimere sulla questione Zaniolo e l’ex bandiera della Lazio non ha avuto parole dolci per il trequartista classe 1999. Di Canio, infatti, si è schierato in maniera netta con José Mourinho in questa querelle, rivelando poi qual è secondo lui il problema che più affligge Zaniolo.

Per Di Canio, il problema di Zaniolo riguarda il mondo dei social, con l’ex calciatore che ha dichiarato come questa sia una problematica che ha costantemente afflitto il giocatore. Di Canio ha aggiunto come Mourinho si senta in debito di riconoscenza con Zaniolo per averlo protetto in molte circostanze e di conseguenza si senta un po’ tradito da questo comportamento, con il giocatore accusato anche dall’ex Lazio di aver mancato di rispetto al proprio allenatore.