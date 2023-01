Serie A, che colpo di mercato! Arriva dal Bayern Monaco

Una squadra di Serie A è ormai ad un passo dalla chiusura di un colpo di mercato dal Bayern Monaco: ecco cosa sta accadendo.

Il club tedesco è pronto a lasciar partire un talento in questa sessione di mercato: ecco quale sarà la sua destinazione.

Il calciomercato invernale si avvicina alla sua chiusura e, almeno per ora, non ci sono stati colpi ad effetto in Serie A. Il campionato protagonista è stato senza dubbio la Premier League con il Chelsea in prima linea grazie ad acquisti come Badiashile, Mudryk o Madueke. Ad ogni modo, sarebbe in arrivo in Italia un talento dal Bayern Monaco: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Serie A, colpo di mercato dal Bayern Monaco

Come sempre più spesso accade negli ultimi anni, la Premier League è la regina incontrastata del calciomercato. Le squadre inglesi hanno chiuso colpi come Gakpo, Mudryk, Madueke o Trossard. L’Arsenal, oltre al belga acquistato dal Brighton, ha pescato anche in Italia ingaggiando Kiwior dallo Spezia in un’operazione da €25 milioni complessivi.

In Serie A non ci sono state trattative di primissimo livello, anche se in questi ultimi giorni andrà monitorata la situazione di Zaniolo. Il giocatore ha chiesto la cessione alla Roma e, per ora, il Milan sembra il club più interessato, anche se c’è molta distanza sia per la formula che per il valore secondo quanto riportato da Sky Sport.

A sorpresa, nel frattempo, il Lecce sta per formalizzare l’arrivo di un giovane talento del Bayern Monaco: si tratta di Justin Janitzek.

Si tratta di un difensore centrale che predilige giocare sul lato sinistro del campo. Classe 2004, non ha ancora esordito con i grandi, ma è nel giro della nazionale della Germania Under 18 e ha giocato in Youth League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto: dopo le visite mediche, apporrà la firma sul contratto con i salentini.

Janitzek andrà così a rinforzare la difesa del Lecce, che quest’anno ha scoperto interpreti interessanti come Baschirotto e che ha ridato un’occasione ad Umtiti che, fino ad oggi, ha risposto presente sul campo.

Il Lecce sogna la salvezza: come sta andando il suo campionato

Il Lecce è tornato in Serie A e, fino ad ora, ha dato dimostrazione di poter tranquillamente mantenere la categoria. La squadra allenata da Baroni ha anche ottenuto risultati importanti come, per esempio, le vittorie con Lazio e Atalanta o il pareggio con il Milan. I giallorossi occupano la quattordicesima posizione in classifica e sono a +8 dalla zona retrocessione.

Il margine sull’Hellas Verona è rassicurante, ma il Lecce non può calare il livello di attenzione se vuole ottenere una salvezza tranquilla. Inoltre, data la classifica attuale, la squadra può ambire a qualcosa di importante: il decimo posto, infatti, dista solo tre punti.