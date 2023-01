Shakira, non è finita: dopo la canzone altro colpo di scena

By

Shakira non si ferma e dopo la canzone contro l’ex marito Gerard Piquè lancia un altro messaggio: ecco il nuovo colpo di scena della vicenda.

Quanto sta accadendo tra la cantante colombiana e l’ex difensore del Barcellona sta avendo un’attenzione mediatica altissima, l’ultima stoccata l’ha lanciata nuovamente Shakira: ecco cos’ha fatto l’ex compagna del calciatore.

I social network negli ultimi giorni sono stati letteralmente invasi dalla querelle riguardante Shakira e Gerard Piquè. I due sono stati per diversi anni una coppia storica per il mondo del calcio e della musica, ma le recenti vicissutidini hanno portato ad una separazione decisamente molto rumorosa. I due hanno ormai iniziato un vero e proprio botta e risposta a distanza nato con l’ormai nota canzone della colombiana e la risposta dell’ex Barcellona.

Shakira vs Piquè: cosa sta succedendo?

La vicenda tra Piquè e Shakira ha preso piede a partire dai primi di gennaio, più nello specifico dal 12 del mese, quando l’artista colombiana ha pubblicato BZRP Music Session #53, brano in collaborazione con il producer argentino Bizarrap in cui la cantante si è presa una sorta di rivincita sull’ex compagno, cantando tutto il suo disprezzo con parole forti e paragoni che hanno subito fatto il giro del web.

Proprio su queste “metafore” utilizzate da Shakira si è poi basata la controrisposta dell’ex difensore. La cantante nel suo testo ha accusato Piquè di aver scambiato una Ferrari con una Twingo ed un Rolex per un Casio, due frasi che hanno fornito allo spagnolo il quale, tramite la sua Kings League su Twitch, ha prima annunciato una sponsorizzazione con l’azienda di orologi e si è poi mostrato alla guida della vettura di marca Renault.

Le fracciatine che i due si sono scagliati a vicenda sono poi continuate, come ad esempio il manichino vestito da strega piazzato da Shakira sul balcone di casa sua rivolto verso l’abitazione della suocera, e per il momento sembrano ben lontane dal potersi dire finite. La stessa cantante ha infatti lanciato una nuova provocazione nei confronti di Piquè ed il web si è ancora una volta scatenato.

Shakira, nuova frecciatina a Piquè: ecco cosa ha fattto

Tra i due litiganti, quella che sembra essere maggiormente inviperita è inevitabilmente Shakira. I tradimenti da parte di Piquè con la giovane Clara, stando a quanto noto, sono andati avanti per ben un anno ed è quindi ovvio che sia la colombiana ad avere maggior sete di “vendetta”. L’ultima trovata dell’artista sudamericana sfrutta ancora una volta la sua stessa canzone e non lascia dubbi quindi sul destinatario.

Shakira, mentre si trovava nella sua abitazione a Barcellona, è stata sorpresa da un gruppo di fan che si sono radunati sotto casa sua per salutarla ed acclamarla, di tutta risposta la cantante si è quindi affacciata dal balcone munita di cappellino di lana e soprattutto di una particolare felpa, su di essa era riprotata una frase della sua canzone che in italiano recita: “Le donne non piangono, le donne pagano”.

L’ennesima frase diretta verso Piquè dunque, il quale dovrà ora far fronte ad un’altra tempesta social contro di lui. L’ex difensore del Barcellona è riuscito fin qui a difendersi senza troppi problemi, usando come arma quella dell’ironia, chissà quindi questa volta come deciderà di rispondere.