La sentenze della Corte d’Appello contro la Juventus ha scatenato i tifosi e alcuni ex calciatori bianconeri che tengono molto alla squadra.

La Juventus si è trovata in pochi giorni dall’avere assicurato il secondo posto alle spalle del Napoli, a lottare a metà classifica per raggiungere un piazzamento Uefa. Una batosta incredibile quella inflitta contro la società appena andata in mano a Gianluca Ferrero.

Ma non è finita qui e il -15 di penalizzazione potrebbe essere solo l’inizio di una lunga serie di sanzioni. Sul caso si sono espressi molti calciatori, ma uno in particolare ha attirato le attenzioni per il suo modo di fare. Durante i suoi anni in bianconero in effetti ha dimostrato un amore smisurato per quei colori.

Juventus, una stagione da dimenticare

A prescindere dal posizionamento finale quella della Juventus è una stagione assolutamente da dimenticare. I tifosi della Vecchia Signora, sempre esigenti nei confronti dei loro giocatori, capiscono il momento molto drammatico nel quale tutto può capitare. Le preoccupazioni sono perlopiù riferite alle prossime manovre che l’Uefa potrebbe portare avanti ai danni della società bianconera, che ha da poco cominciato un nuovo ciclo dirigenziale dopo l’addio di Andrea Agnelli.

Evelina Christillin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA e nota per essere stata vicina alla famiglia Agnelli, in una recente intervista ai microfoni di Rai Sport, ha di fatto messo una pietra tombale sull’esperienza europea della Juventus, dando già per scontata una sua esclusione nei prossimi anni.

Oltre ai pezzi grossi dell’Uefa, anche alcuni ex calciatori juventini hanno voluto dire la loro sull’attuale situazione rimarcando la loro opinione che va contro la sentenza. Uno di questi è Patrice Evra.

Evra: “Chiedo a tutti di rispettare questa maglia”

Patrice Evra è un vero tifoso della Juventus, non fa altro che dimostrarlo sui suoi profili social dove mostra tutto il suo amore per la Vecchia Signora. E ora, in un momento molto difficile come questo, non può non essere vicino a tutti i supporters bianconeri sparsi per l’Italia e per il mondo che sono ovviamente in ansia per il futuro della squadra.

Su Instagram ha pubblicato un video che in poco tempo è diventato virale dove difende la Juventus ed esorta tutti i veri tifosi della squadra a difendere la maglia. In un passaggio poi se la prende con chi a detta sua “sta godendo” per la situazione.

“Tutta questa gente sta ora godendo, ma perché?”, si chiede Evra. “Perché li abbiamo mangiati per 9 anni di fila vincendo i campionati. Ora godete ma la Vecchia Signora non muore mai e quando tornerò vi fara piangere di nuovo”.