Bomba De Laurentiis, vuole cedere il Napoli? Spunta l’indiscrezione clamorosa

Incredebile bomba che riguarda Aurelio De Laurentiis: il presidente azzurro vuole cedere il Napoli? Spunta la clamorosa indiscrezione.

Il numero 1 della squadra campana è ovviamente tra i protagonisti della scalata del Napoli fino all’attuale prima posizione in classifica, ma il suo futuro alla guida del club potrebbe essere in bilico: spunta una clamorosa indiscrezione.

Il Napoli sta vivendo il suo miglior momento da diversi anni a questa parte. Nella storia degli azzurri, per ritrovare un simile attestato di superiorità in Serie A occorre tornare ai tempi di Diego Armando Maradona e i tifosi sperano che l’esito possa essere lo stesso di allora. Tra i protagonisti, oltre a Spalletti e i giocatori, c’è anche Aurelio De Laurentiis, colui che ha riportato in alto i campani.

De Laurentiis: l’uomo della rinascita, ma occhio al futuro

Aurelio De Laurentiis per moltissimi tifosi del Napoli non è semplicemente il presidente del club, ma è l’uomo che ha salvato il club campano nel suo momento più difficile: il fallimento del 2004. Il produttore cinematografico fu infatti colui che prese in mano la scoietà garantendogli così di ripartire dalla C1, categoria frequentata per un paio di stagioni prima di cominciare la scalata verso il top del calcio italiano.

In quasi 20 anni di presidenza De Laurentiis ha ottenuto risultati importanti, ma nonostante questo è molto probabilmente questa stagione, la seconda con Luciano Spalletti in panchina, ad essere destinata a coronare tutto il lavoro fatto dal numero 1 del club azzurro.

Il primo posto in campionato con largo vantaggio sulla seconda posizione, il dominio manifestato nel girone di Champions e il calcio spumeggiante espresso sono un fiore all’occhiello per il presidente del Napoli, un vanto che potrebbe alzare il valore della scoietà: arriva a tal proposito una clamorosa indiscrezione che parla di possibile vendita da parte di De Laurentiis.

Napoli in vendita? Ecco l’indiscrezione di un ex direttore generale di Serie A

In estate, dopo le tante vendite di giocatori leader dello spogliatoio e prima che iniziassero ad arrivare i risultati del campo, le voci di una possibile cessione del Napoli erano aumentate, ma sopratutto richieste da parte a gran voce dai tifosi. Oggi, nonostante i verdetti che sta dando il campo, l’ipotesi torna di moda dopo le parole di Marco Fassone.

L’ex direttore generale proprio del club campano dal 2010 al 2012 ha rivelato a 1 Station Radio un sorprendente retroscena sul Napoli e sulla sua possibile cessione: “Gli investitori americani sono molto attratti dall’Italia e da alcuni club in particolare. De Laurentiis ha sicuramente ricevuto degli apprezzamenti da alcuni fondi, sia il brand che la squadra hanno un grande appeal”.

Fassone ha poi continuato spiegando come l’ipotetica vittoria dello scudetto garantirebbe un ulteriore aumento del valore del Napoli, ma per De Laurentiis resta una data limite per prendere una decisione: il 2024. L’ex direttore generale ha infatti specificato come il sì o no dovrà arrivare entro il prossimo anno, ma almeno per il momento i tifosi potranno godersi tranquillamente le gesta della propria squadra senza pensare al futuro della dirigenza.